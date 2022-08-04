土耳其「慢節奏」旅程 大地養育人也治癒人

在旅途中，享受美食絕對是必要的大事，用味蕾開始開啟一趟美好的旅程。土耳其用地道又經典的「慢節奏食物」讓旅客擺脫匆忙、平庸的生活，在土耳其旅遊人們可以享受到更慢、更健康的飲食，而這些世代烹製健康的食譜和文化遺產一樣都受到了保護。

土耳其的「慢食物」：從伊茲密爾到卡爾斯

土耳其的物產和歷史文化一樣豐富，因為在不同地區有著不同的氣候，所以全國各區都種植不同種類的蔬菜、水果和穀物產品，也孕育出廣泛的生物多樣性。此外，在遊牧文化和定居文化交織的地區，還可以看到特殊的飲食習慣。特別是土耳其的夏天和秋天，都會看到每個季節各自準備食物的高峰。

夏天，人們晾曬蔬菜和水果，將夏季的蔬菜裝入罐頭，並準備醃製食品在冬季食用；秋天，你會看到葡萄變成了許多口味—從葡萄酒、醋再到糖蜜。在土耳其無論走到哪裡，這些風景都會給你同樣的一種感覺—大地不僅養育了人們，也治癒了人們。

秋天，你會看到葡萄變成了許多口味，從葡萄酒、醋再到糖蜜。(照片/聯想國際行銷提供)

土耳其珍品，以慢節奏的菜餚平衡快節奏的生活

即使現代的生活步調緊湊，但土耳其的菜餚卻依然保持著慢節奏，將一切做得很慢，很細緻。緊緊卷起來像雪茄形狀的Sarma，儘管在烹煮上相對困難，但在許多家庭的廚房裡已經煮了幾個世紀。而同樣以其製作難度聞名的，還有土耳其著名的湯tarhana，幾乎從西到東，每個地區都有完全不同的製作方法。

根據研究，土耳其有超過一萬種草藥，部分是可以食用的，而一些是特有的。在不同的地區，還會看到屬於該地區特有的地方性草藥。例如，在土耳其的第三大城伊茲密爾，你會在餐桌上看到 「şevketibostan」，而如果是在歐爾杜則會看到名為 「galdirik 」的草藥與你的飯菜一起烹飪。

零浪費土耳其菜餚，幾個世紀傳承的智慧

土耳其美食的一個特點就是零浪費美食，也是傳承的一種智慧。土耳其菜的原則是：不應浪費任何東西。例如，乾麵包可以被變成自製的餅乾，可食用的水果皮被用來製作果醬。這種觀念傳承了幾個世紀，是土耳其擁有獨特菜餚飪文化的一部分，這些菜餚甚至需要一到兩天的時間來準備。在土耳其菜中，不浪費食物是至關重要的，用傳統口味的菜餣裝飾餐桌，把整個家庭成員聚集到餐桌上，構成了這個國家一種基礎的生活方式。

土耳其慢節奏的地道美食琳瑯滿目。(照片/聯想國際行銷提供)

生態市場產地直送：從農場到餐桌

隨著健康生活潮流的興起，讓消費者對他們的飲食產生了質疑，增加了人們對販售有機產品的地區市場的興趣。在伊斯坦布爾等大城市，生態市場會在某些日子出現，像是在安納托利亞城市，經過認證的生態產品通過個別製造商在大型市場設立的展臺與消費者見面，新鮮的蔬菜和水果沒有經過人工化肥、有害農藥或化學品的殘害，由生產者直接從農場運送到餐桌上，非常新鮮。

傳承幾千年來各種文化文明，土耳其有著根深蒂固的烹飪傳統，儘管當今世界節奏很快，但該國幾乎每家每戶仍在烹製各種慢節奏的菜餚，展現在遊客眼中的奇跡之一是，僅在一些省份的一個地區就有500多種菜品被烹飪著，這些世代相傳的健康食譜也是土耳其代代相傳的文化遺產的魅力。