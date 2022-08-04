中臺科技大學與台中市民俗文物協會日前在台中北屯松竹寺舉行松竹寺志《水流觀音‧護土庇民》編撰簽約典禮，將詳細記錄寺內「水流觀音」與松竹寺緣起關係於書本之中，包含水流觀音庇民顯聖、創寺及五次重建等奇聞軼事，預定農曆年前出版專書。

中臺科技大學執行教育部「文資蘊生」大學社會責任計畫，文教事業經營研究所、資訊管理系、行銷管理系與台中市民俗文物協會合作，於2021年七月完成並記錄松竹寺重要文化資產「水流觀音」的開基神像修復與安座，讓水流觀音二百年來護土庇民的顯聖傳奇，得以完整呈現於世人眼前。

中臺科技大學與台中市民俗文物協會於2日在台中北屯松竹寺舉行松竹寺志《水流觀音‧護土庇民》編撰簽約典禮。(照片/中臺科技大學提供)

松竹寺内供奉觀世音菩薩，通稱水流觀音，據寺內文獻記載，這尊神像於1831年七月某日大雨後，因雨勢滂沱引起洪水氾濫，隨著水流漂到一處村落的樹林中，附近放牛孩童發現後，便在旁邊挖洞安置神尊，並以扮家家酒的方式祭拜。不久後村民知道這件事，為了不讓孩童嬉戲褻瀆神明，於是將神像妥善安置於供桌上，不時會前往參拜。之後也經歷了建廟及五次重修寺廟，發展至今，水流觀音護土庇佑墾民已有近兩百年的歷史。

由於水流觀音神尊歷時久遠，木質部分蟲蛀損傷嚴重，需要完善修復，經神尊示現、擲茭同意後，松竹寺管理委員會請文物醫生陳麗全，以「修舊如舊」超俗技法，前後施以除蟲、修補、上漆、削光等工法，完整重現神尊光采，古意盎然，寶相莊嚴，這是松竹寺建廟以來一大神聖盛事，也會記錄在即將出版的專書中。

水流觀音二百年來護土庇民的顯聖傳奇，將透過「松竹寺志」得以完整呈現於世人眼前。(照片/中臺科技大學提供)

這次計畫內容涵蓋水流觀音庇民顯聖、創寺及五次重建的滄桑歷程，以及管理委員會執事發願、陳麗全修復神尊的故事，最後圓滿安座的祈福祝禱等事件經過，為重要的歷史見證，讓後人能保留如此珍貴紀錄。