東海大學向來致力於學子的科學教育，8/4日與法國在台協會及國立自然科學博物館三強聯手，於東海大學教學區共同發射火箭，宣示三方就過去推動太空及永續議題的合作基礎上，透過火箭發射儀式表達法國政府持續協助台灣推動太空教育的決心。

東海大學與法國在台協會共同發射火箭，為推動科學教育揭開序幕。(照片/東海大學提供)

為了宣示持續打造太空及地球環境永續議題，東海大學校長張國恩、法國在台協會學術合作暨文化處博士NEYRA Antoinette、副專員丁慶芳、國立自然科學博物館科教組助理研究員王斌威等相關人士，在東海大學第二教學區火星基地進行火箭發射儀式，藉由分別代表東海大學以及法國的兩支火箭，開啟雙邊未來合作。法國在台協會也將提供與火星任務及科普相關的設備及展示，讓更多人了解火星生態、物理等領域知識。

東海大學火星基地展示仿火星表面的智能車避障賽道模型。(照片/東海大學提供)

東海大學校長張國恩表示，東海大學過去與國立自然科學博物館舉辦「全國火星任務競賽」，在火星生存及太空議題上，以智能車避障賽、火星降落等科學競賽方式，和高中生互動。在此基礎下，將邀請法國在台協會給予更多資源，以持續更密切之合作。另外，由於這項火星任務競賽是台灣極具科普能量的競賽活動，先前已針對聯合國的永續議題積極的在課程和軟硬體上努力耕耘，因此張國恩也期許未來與法國在台協會聯手，能將台灣的火星任務競賽推向國際。

法國在台協會學術合作暨文化博士NEYRA Antoinette表示，未來將積極與東海大學合作火星任務，引入法國太空科技的科普能量，以及關於極端氣候變遷下的永續議題，希望能為台灣學生帶來更多不一樣的教學內容。

東海大學校長張國恩（右）與法國在台協會科學教育代表NEYRA Antoinette（左），高舉東海大學以及法國的兩支火箭，宣示合作決心。(照片/東海大學提供)

東海生命科學系副教授暨火星任務發起人趙偉廷則說，期待未來與法國在台協會合作下，能積極對環境變遷下的地球有更多的關懷和科學研究。本次火星任務團隊也特別準備代表愛與和平的花朵獻給到場貴賓，倡議不分國籍推動科普。