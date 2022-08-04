為了讓青年有更多的創業機會與挑戰，武漢台資企業協會與中華兩岸文經協會舉辦「2022武漢“金銀湖杯”第八屆海峽兩岸青年創新創業大賽」台北賽區精英賽，武漢台資企業協會希望能發掘且支持具創新力與潛力的新創公司與團隊，進而促進母企業的轉型與支持青年創業實作力並搭建創新創業交流平台。

此次比賽將匯集新創各領域菁英項目，推動創新創業的發展。參賽徵件主題類別不拘，包含生物科技領域、文化創意等範圍之創新產業、新模式、新經濟項目，凡是具發展潛力的項目皆為本次創業大賽所徵求之對象。報名時間至9月16日止，報名者須先線上填寫報名表單，並繳交相關審查資料，主辦單位審查資料後將會個別通知入圍初賽之團隊。

因應疫情關係，今年度武漢“金銀湖杯”第八屆海峽兩岸青年創新創業大賽」決賽將在台灣以視訊連線的方式PK，活動全程皆在台北賽區舉辦，預計以台北、武漢兩城市雙會場雙評審的模式進行線上直播連線評審與頒獎。

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