榮膺本屆台灣國際酷兒影展開幕片的《士兵與軍官》（Firebird），是一部改編自可歌可泣真人真事的作品，影展票券開賣後，近140個有限位置更在第一時間搶購一空。本片在影展首映後，預計於9月2日正式在台上映。

【愛的萬物論】男星湯姆普里爾，為本片自編、自製、自演，展現跨界才華！描繪一個追隨真愛與自由的故事，感動深情更是媲美《斷背山》（Brokeback Mountain），並由《愛的萬物論》（The Theory of Everything）、《金牌特務》（Kingsman：The Secret Service）。導演彼得雷巴內（Peeter Rebane）期望這個故事，可以促使「愛」與「被愛」如此一個普遍存在的人權議題獲得更多尊重；雖然故事發生在蘇聯，導演更大膽選用英語發音拍攝，好讓全球觀眾有更多機會了解這部電影。因此本片甫一推出，就成為橫掃世界各大同志及酷兒影展的口碑佳作。

《士兵與軍官》，本片劇情描述冷戰時期，蘇聯空軍基地風聲鶴唳。充滿夢想的年輕士兵謝爾蓋（湯姆普里爾飾演），期待退伍後前往莫斯科追逐演員夢。他在軍中邂逅了王牌飛官羅曼（奧列格札格羅德尼飾演），讓他的人生發生天翻地覆的改變。兩人天雷勾動地火，遊走在友誼與愛情的危險邊界。隨著彼此的愛慾愈加炙熱，他們也將面對來自軍隊裡的肅殺風氣、難解的三角習題，還有同志身份可能遭受的嚴厲刑罰…。

【士兵與軍官】劇照_本片改編自可歌可泣的真實愛情故事，左為湯姆普里爾，右為奧列。(圖/士兵與軍官劇組提供)

改編真實愛情故事的《士兵與軍官》，刻劃一個追隨真愛與自由的故事，描繪兩位身份不同的俊美男子，在蘇聯冷戰時期，遊走在友誼與愛情的危險邊界。大約十年前，導演彼得雷巴內透過塔林黑夜電影節創始人蒂娜洛克（Tiina Lokk）的介紹，偶然得知本片的原始真實故事。當時，俄羅斯影評人賽耶吉拉夫倫蒂耶夫（Sergei Lavrentiev）給了導演一本名為《羅曼的故事》（The Story of Roman）的書籍，導演對此回憶：「我花費一個週末的時間，用我那蹩腳的俄語閱讀這本書，竟然讀到感動熱淚。這是如此親密又有力的真實故事，並且十分獨特。我從來都不知道蘇聯軍隊當中，會發生如此的禁忌之愛。今天，它仍然與俄羅斯和世界上的一切息息相關。」他也立刻意識到，他必須把主人翁「謝爾蓋」的真實故事給拍成電影。

於是，導演以這本回憶錄為起點，撰寫了劇本初稿。一位美國電影製片人隨後將他介紹給身兼演員與編劇身份、曾在《愛的萬物論》飾演艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）兒子的湯姆普里爾。這也讓導演立刻將這個故事給串連起來：「我與湯姆合作無間，但我們對電影有不同的拍攝技巧。」導演進一步表示：「我的優勢善於分析，而湯姆則善於抓住真實情感。這是一次完美的合作，我們希望發展這個故事，將故事中的情感給真實傳遞出來。」於是他們在接下來兩年撰寫出劇本，導演期待本片能讓「愛」與「被愛」如此普世的人權議題，得以獲得更多尊重！

由於《士兵與軍官》改編自真人真事，核心挑戰就在於保留歷史事件的真實性，並對謝爾蓋的回憶錄不做任何扭曲，同時製作一部普羅大眾都能理解，以及跟他們切身相關的電影。本片故事背景儘管設定在蘇聯，但導演與男主角湯姆普里爾都認為這是一個深刻的當代故事。導演補充：「無論你的種族、宗教或性取向如何，愛在片中至關重要。我並沒有打算拍一部政治電影，我想講述人的故事，他們生活在一個專制、充滿敵意的社會，儘管處境不利，但他們仍然試圖找到真愛。」

全片宛如蘇聯版《刻在你心底的名字》，感動媲美《斷背山》，深情媲美《以你的名字呼喚我》。尤其無名士兵與明星飛官的禁忌愛戀，更是讓觀眾看得感動揪心；而在兩位主角的俊美臉龐之下，也將展現讓人震撼的結實肌肉與身材，讓觀眾大飽眼福。全片並以優美的場面調度、刻骨銘心的禁忌愛戀，以及史特拉汶斯基的同名芭蕾舞劇為意象，反襯出蘇聯冷戰時期保守的社會氛圍，以及被壓抑的情感，電影一推出就成為橫掃世界各大同志及酷兒影展的口碑佳作。不僅風光入選BFI倫敦同志影展、香港同志影展，更榮膺台灣國際酷兒影展開幕片，門票完售。此外，本片更接連榮獲奧斯汀同志影展觀眾票選最佳影片、Frameline舊金山同志影展最佳首部影片，以及聖地牙哥FilmOut電影節最佳劇情長片、最佳導演、最佳男主角三項大獎肯定。