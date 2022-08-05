教育部日前於教育部5樓大禮堂舉行國立大學卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮。新任校長為國立政治大學校長李蔡彥、國立臺中教育大學校長郭伯臣、國立屏東大學校長陳永森，以及國立屏東科技大學校長張金龍等4位。

國立政治大學新任校長李蔡彥為美國史丹福大學機械工程學系博士，曾擔任教育部資訊及科技教育司司長，並曾任國立政治大學主任秘書、教務處副教務長、教學發展與電子計算機中心主任等等；國立臺中教育大學新任校長郭伯臣為美國普渡大學電機暨資訊工程學院博士，曾擔任教育部資訊及科技教育司司長、科技部科教發展、國立臺中教育大學教育學院院長等等；國立屏東大學新任校長陳永森為國立臺灣大學地理環境資源研究所博士，國立屏東大學主任秘書、總務長等等；國立屏東科技大學新任校長張金龍為德國斯圖佳特大學工學博士，曾擔任國立屏東科技大學總務長、學生事務處副學務長、環境保護暨安全衛生中心中心主任。

此外，國立體育大學校長邱炳坤及國立金門大學校長陳建民等2位續任校長，也於典禮中一併致送聘書。另卸任校長包括國立政治大學前校長郭明政、國立臺中教育大學前校長王如哲、國立屏東大學前校長古源光及國立屏東科技大學前校長戴昌賢，教育部也在典禮中致贈紀念品，表達感謝。