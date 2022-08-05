8月5日起發售112學年度學測、英聽、分科考試簡章，簡章內容包含高中英語聽力測驗、學科能力測驗以及分科測驗三項考試之測驗說明、試務作業、試場規則及違規處理辦法等事項，請考生務必詳閱簡章內容，並於各項考試期間內完成報名或應考服務申請相關作業。

112學年度紙本版考試簡章請至本會大考中心網站「出版/訂購」簡章專區訂購或至本會大考中心一樓服務台購買，個別購買期間自111年8月5日起至112年7月13日止；學校、補習班集體訂購期間自111年8月5日起至111年10月22日止，僅限網路訂購。簡章網路版亦於111年8月5日（五）公告於本會大考中心網站，提供查覽、下載或列印。

【各項考試考科及測驗時間】

高中英聽舉辦兩次，考生可以自由報考，成績擇優使用。第一次考試可能分為上、下午場次，第二次考試僅辦理上午場次，各場次自預備鈴響起共計60分鐘，原預備時間15分鐘與考試時間45分鐘，112學年開始，調整為預備時間10分鐘與考試時間50分鐘。

學測考試科目包括國文、英文、數學A、數學B、社會、自然，共6科，其中國文考科分為兩節施測，分別為國語文綜合能力測驗及國語文寫作能力測驗，考生自由選考。各節次考試開始前5分鐘為預備鈴響，國綜、國寫考科考試時間各為90分鐘，英文、數學A、數學B各為100分鐘，社會、自然各為110分鐘。

分科測驗考試科目包括物理、化學、數學甲、生物、歷史、地理、公民與社會共7科，考生自由選考，各科考試時間均為80分鐘。

【各項考試考試題型】

高中英聽試題包含「圖片聽解」、「對答」、「簡短對話」、「短文聽解」與「長篇聽解」五大題，除「圖片聽解」包括部分多選題外，其餘皆為單選題。學測除國寫全為非選擇題型外，其餘考科與分科測驗各考科均有選擇題，數學考科有選填題，並皆有非選擇題型或是混合題型；混合題型是指同時包含選擇（填）題及非選擇題的題型，為題組形式。

【各項考試答題卷】

高中英聽使用A4答題卷，僅有選擇題作答區。學測除國寫為一張 A3 正反面答題卷僅作答非選擇題且不對折外，其餘各科及分科測驗答題卷為A3正反面答題卷，同時作答選擇題與非選擇題，發放時會對折為A4；第壹部分為純選擇題作答劃記區，第貳部分為混合題組或非選擇題作答區。

答題卷第一頁上方印有考生應試號碼、姓名及「確認後考生簽名」欄位，考生應先確認答題卷為本人之應試號碼與姓名。英聽測驗於考試開始鈴響後，依播音指示於「確認後考生簽名」欄簽名；學測及分科測驗於考試開始鈴響起，即可於「確認後考生簽名」欄簽名。簽名時，請以2B軟心鉛筆或黑色墨水的筆正楷簽全名。

【學測及分科測驗成績表示採級分制】

學測及分科測驗成績表示皆採級分制，學測成績使用於繁星推薦、申請入學，及分發入學檢定，各科最高為15級分；學測及分科測驗成績使用於分發入學採計，各科最高為60級分。有關學測成績級距計算與示例，以及學測各考科15級分制成績與60級分制成績之對應。

【使用英聽測驗、學測、分科測驗成績招生管道】

高中英聽、學測與分科測驗三項考試成績主要提供大學繁星推薦、申請入學與分發入學管道採用，以及科技校院日間部四年制申請入學管道、部分大學的進修學士班招生等，除此之外，尚有許多其他入學管道或國外大學也會使用。考生可多留意相關招生簡章等資訊。