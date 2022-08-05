新北市擁有全國最多的11間自造教育及科技中心(簡稱科技中心)，在各方面準備完成後，已正式推動新北科技教育大未來，今(8/5)日更於樟樹國際實中擴大舉辦「樟樹、江翠及欽賢科技中心」聯合揭牌，同時邀請鴻海教育基金會、技嘉教育基金會及宜鼎國際教育基金會簽訂產學合作意向書，透過產官學攜手合作，搭配全國首創STEAM跨域輔導團以及新北市每年挹注超過2,000萬元，打造新北科技教育殿堂，共築孩子的大未來。

新北市副市長劉和然表示，做為全國推動科技教育最完善的縣市，新北整合全市11間科技中心、3間程式體驗中心、3間新興科技區域推廣中心、9間d-school生活科技教室學校，共計26間推動科技教育場域，不只數量最多，且含括國小、國中及高中，學習階段最完整，並融合生活科技、資訊科技、STEAM及創客教育，使課程具備多元教學特色，用26個支點撐起新北市孩子的科技力。

新北3科技中心攜手企業，產學共育科技力。(照片/新北市教育局提供)

樟樹實中校長陳浩然指出，樟樹科技中心重視創意設計、科技美感，希望訓練學生藉由自己動手做或組成團隊來實踐夢想。期待透過科技中心的課程，讓學生接受「發想」、「設計」、「製作」、「發表」自己作品的系統化訓練，培育學生發現問題、解決問題的素養能力，並能從學習歷程中充分感受到解決問題以及製作的樂趣。

樟樹、江翠及欽賢科技中心聯合揭牌。(照片/新北市教育局提供)

三科技中心聯合揭牌，介紹3校科技中心影片。(照片/新北市教育局提供)

欽賢國中生科教師王至恩分享，課程結合九份礦業及東北角風情，並導入民間資源，如鴻海基金會合作機器人社團，不僅給予教具教材的支持，更提供偏鄉教師們教學資源，也同時給予學生更多的展能舞台。

新北市副市長劉和然科技體驗-AI無人淨灘車。(照片/新北市教育局提供)

欽賢國中八年級學生盧雅妮表示，七年級時參加很多科技中心的活動，也參與了機器人社團，學到要用心及耐心才能寫好程式和組裝機器人，寫程式時要用心，不斷的修正直到正確為止，組裝機器人則是要有耐心，每個螺絲或卡榫要精準的擺對位置，她也補充，很開心能有這麼棒的學習機會。

江翠國中七年級學生陶冠甫也開心分享，代表新北市參加全國生活科技競賽的時候，因為有科技中心的設備支援，讓自己練習時能更加順利。另一位七年級邱芸庭同學則表示，在科技中心體驗到了VR和無人機的操控，讓自己對於科技更為憧憬，未來也想要從事科技相關的工作。

劉和然科技體驗-AI資源分類回收裝置。(照片/新北市教育局提供)

教育局表示，自108年起爭取中央及自籌投入超過30億經費打造新北未來科技力，硬體方面，新北市成立26間推動科技教育場域全部到位。師資及課程方面，全國首創成立STEAM跨域輔導團，以跨域共創的方式，開發各式STEAM課程及培育教師數位增能。學習階段方面，全國唯一完整高國中到國小、偏鄉區到都會區全面推動。活動推廣方面，每年挹注超過2,000萬元，開辦500場次以上研習，提供3萬人次參與科技教育活動，幫助孩子用科技改變世界。