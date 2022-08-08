蔬食風潮興起，全球彈性素人口已超過四成，讓「吃素」不再侷限於宗教信仰。慈濟科技大學與琉和敬健康教育中心正式簽約，聯手推動「淨饍食」觀念，結合漢方本草和漢醫養生概念（如經絡刮板、藥草球按壓穴道等），再搭配無毒、無農害的在地和當季食材，以及「八分飽、二分助人」的概念，進一步降低慢性疾病的機率。

琉和敬健康教育中心成為慈濟科技大學創新育成中心第五家進駐廠商。(照片/慈濟大學提供)

慈濟科技大學校長羅文瑞表示，十分鼓勵產、學、研跨領域的創新合作，也是研究發展處創新育成中心的第五家進駐廠商，希望雙方未來有更密切的互動，進一步結合老師的論文發表，讓茹素、推素有更多的科學依據。琉和敬健康教育中心創辦人兼中醫洪友仕表示，透過「淨饍食養」的生活形態，結合現代醫學科技和古代「藥食同源」觀念，重新定義調食、調養、調身、調心，讓身心靈獲得修復。

尤其，「淨饍食」以全植物飲食（vegan）為主，選用的是友善農耕、無毒、無農害、順應節氣的在地食材，並搭配食器營養配比（蔬菜2：蛋白質1：全穀雜糧1），再搭配1410斷食（朝八晚六），固定回傳三餐菜色照片，建立共學群組。透過三天二夜的淨饍食養調理營隊，讓大家實際動手烹調純素飲食，再深度解說箇中學理，並安排醫師諮詢和檢測（如身高體重、體脂、血管彈性等），讓32位學員在參與營隊課程後，能接續為期12週的淨饍食養計畫。

親自動手烹調純素飲食，結合現代醫學科技和古代「藥食同源」觀念，讓身心靈獲得修復。(照片/慈濟大學提供)

高齡83歲的林智慧女士表示，已茹素47年，三高（高血壓、高血糖、高血脂）卻始終降不下來。在接觸「淨饍食」後，才瞭解要多吃當季食物，還要對應「五行飲食法」－紅白綠黑黃，每天都要攝取五種不同顏色的蔬菜。一個月後，血壓正常了，水腫消失了，精神和氣色都變得超好，便決定繼續堅持下去。

另外，54歲的陳惠仙表示，維持蛋奶素整整20年，總免不了攝取加工食品，卻從來沒有注意過營養配比，低密度脂蛋白膽固醇數值也居高不下。沒想到，「淨饍食」概念顛覆了長久以來的烹飪認知，不但修正高溫爆炒的習慣，改以汆燙佐亞麻仁油，也多吃原型食物，體重和體脂肪都下降了，精神變更好了。

廖健富醫師協助諮詢。(圖/慈濟醫院提供)

大林慈濟醫院家庭醫學部職業醫學科主任張宏偉表示，其實，植物性飲食就足以涵蓋身體所需的全部營養。尤其，要盡量避開素食加工品，多攝取原型食物，不但對身體負擔較小，味覺也會逐漸改變，更吃得到蔬菜的鮮甜味，達到藥食同源的功效。