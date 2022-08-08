蔬食風潮興起，全球彈性素人口已超過四成，讓「吃素」不再侷限於宗教信仰。慈濟科技大學與琉和敬健康教育中心正式簽約，聯手推動「淨饍食」觀念，結合漢方本草和漢醫養生概念（如經絡刮板、藥草球按壓穴道等），再搭配無毒、無農害的在地和當季食材，以及「八分飽、二分助人」的概念，進一步降低慢性疾病的機率。
慈濟科技大學校長羅文瑞表示，十分鼓勵產、學、研跨領域的創新合作，也是研究發展處創新育成中心的第五家進駐廠商，希望雙方未來有更密切的互動，進一步結合老師的論文發表，讓茹素、推素有更多的科學依據。琉和敬健康教育中心創辦人兼中醫洪友仕表示，透過「淨饍食養」的生活形態，結合現代醫學科技和古代「藥食同源」觀念，重新定義調食、調養、調身、調心，讓身心靈獲得修復。
尤其，「淨饍食」以全植物飲食（vegan）為主，選用的是友善農耕、無毒、無農害、順應節氣的在地食材，並搭配食器營養配比（蔬菜2：蛋白質1：全穀雜糧1），再搭配1410斷食（朝八晚六），固定回傳三餐菜色照片，建立共學群組。透過三天二夜的淨饍食養調理營隊，讓大家實際動手烹調純素飲食，再深度解說箇中學理，並安排醫師諮詢和檢測（如身高體重、體脂、血管彈性等），讓32位學員在參與營隊課程後，能接續為期12週的淨饍食養計畫。
高齡83歲的林智慧女士表示，已茹素47年，三高（高血壓、高血糖、高血脂）卻始終降不下來。在接觸「淨饍食」後，才瞭解要多吃當季食物，還要對應「五行飲食法」－紅白綠黑黃，每天都要攝取五種不同顏色的蔬菜。一個月後，血壓正常了，水腫消失了，精神和氣色都變得超好，便決定繼續堅持下去。
另外，54歲的陳惠仙表示，維持蛋奶素整整20年，總免不了攝取加工食品，卻從來沒有注意過營養配比，低密度脂蛋白膽固醇數值也居高不下。沒想到，「淨饍食」概念顛覆了長久以來的烹飪認知，不但修正高溫爆炒的習慣，改以汆燙佐亞麻仁油，也多吃原型食物，體重和體脂肪都下降了，精神變更好了。
大林慈濟醫院家庭醫學部職業醫學科主任張宏偉表示，其實，植物性飲食就足以涵蓋身體所需的全部營養。尤其，要盡量避開素食加工品，多攝取原型食物，不但對身體負擔較小，味覺也會逐漸改變，更吃得到蔬菜的鮮甜味，達到藥食同源的功效。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。