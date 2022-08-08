7日為台灣美食展倒數第二天，許多民眾把握機會，進場品嘗美食、買好物，然而許多品項還是銷售一空，即使店家急忙補上仍有部分缺貨，顯示疫情帶來的衝擊已逐漸趨緩，主辦單位表示，期望能從這次的美食展起步，讓大家能邁向疫後新「食」光。

台灣美食展深受民眾捧場，現場活動人潮不斷，在8/7日奈及利亞大使夫人親自烹飪的道地料理「Chin chin(油炸糕點)」、「Akara(用炸豆丸子或黑眼豌豆製作的炸餡餅)」吸引許多民眾聚集試吃。此外，也有烘焙名師裴志偉及翻糖大師莊淑媚，分別進行藝術麵包與翻糖蛋糕現場製作，讓民眾一飽眼福，以及主廚何政達教作三芝山藥桂丁雞茸粥，與主廚王聖翔以阿美族食材示範原住民料理三色糕並供民眾品嘗等，皆聚集了大批人潮。

藝鳴驚人請到裴志偉老師進行藝術麵包現場教學。(照片/台灣美食展提供)

藝鳴驚人請到莊淑媚老師進行翻糖蛋糕現場秀，令人嘆為觀止。(照片/台灣美食展提供)

原住民料理阿粨體驗製作吸引大批民眾參加，熱情洋溢。(照片/台灣美食展提供)

當天有「美食拍拍」手機美食攝影講座，首場由知名美食攝影師葉琳喬傳授IG打卡必備美食拍照技能並邀民眾上台試拍，大家熱情參與，第一位民眾更得到精美植物肉禮盒。現場美食講座主題為「永續風潮未來食」，由「食力」創辦人暨總編輯童儀展擔任主持人，並請來無印良品台灣分公司總經理吉田明裕和緒裕生技公司副總經理郭玉華，分別從以食用昆蟲進行商品開發的蟋蟀仙貝，及技術改良的纖維植物肉製品等特殊食物探討未來飲食趨勢的可能性，現場更特別請台菜王子黃景龍以植物肉做「客家梅干扣肉排」及「瑪莎拉咖哩酥炸排佐哈斯麵包」等兩道風格迥異的料理，吸引民眾目光。

今日美食講座主題「永續風潮未來食」，從蟋蟀仙貝及植物肉探討未來飲食趨勢。(照片/台灣美食展提供)

「美食拍拍」講座請到知名美食攝影師葉琳喬教學，大批民眾熱情參與。(圖/台灣美食展提供)

大師廚藝秀由台菜王子黃景龍以植物肉入菜創作料理。(照片/台灣美食展提供)

小農手作紫蘇梅及仙草雞湯DIY、桂圓地瓜茶巾燒的節慶美食教作、傳統漢餅DIY、原住民料理阿粨體驗製作及日本KIDS KITCHEN夾豆子食育遊戲等體驗活動，也有許多民眾熱情參與。小吃大器館除了展示由國際知名設計師Daniel Wong、木匠兄妹等藝術家以「金木水火土」五行概念設計的食器與餐袋，當日也特別請食器創作者Sony現場水泥質感餐盤製作教學，館內活動人潮不斷。

日本KIDS KITCHEN夾豆子食育遊戲寓教於樂，頗受好評。(照片/台灣美食展提供)

8/8日為台灣美食展最後一天，Embers主廚郭庭瑋與李邦銓、百萬粉絲作家Amy老師、美食Youtuber阿芳老師、烹飪老師李耀堂、Nicolas藍帶主廚、美食作家布魯媽媽等眾多名廚將帶來多元料理秀，不僅有機會嘗到大廚們的好手藝，還能學回家自己動手做，盡情沉浸在這場美食盛宴。