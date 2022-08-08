玄奘大學法律學系為竹苗地區唯一傳統法律學系，積極提供學生優質的學習環境及多元見習機會，同時與法律事務所產學合作，提供民眾法律諮詢，學生可至地檢署等單位實習，讓學生可以把在校所學與實務界併軌。

法律系開設初級實習課程，今年與明典法律事務所舉行簽約儀式，雙方攜手合作建立實習產學合作平台； 9月起，該玄大法律系將結合明典法律事務所領銜向新竹地區民眾提供免費法律諮詢，讓學生有見習機會；亦與台北寰鉐高昀聯合律師事務所建立法律實務輔導合作。另外，在畢業前學生可以到新竹地方法院、新竹地方檢察署、行政執行分署以及法律扶助基金會實習，讓學生在學期間能夠充分學以致用，理論實務併軌是玄大法律系的特點之一；玄大法律系也提供德日英語言學習機會，在學期間可以到德國與日本移地教學，並與日本國立松山大學成立姊妹校保送學生就讀，展現該校豐富而多元學習管道。

玄奘大學法律學系劉育偉老師與台北寰鉐高昀聯合律師事務所簽訂實習合作備忘錄。(照片/玄奘大學提供)

玄大法律系重視學術結合實務，在系主任蔡震榮教授帶領下，配合時事，師資群共同撰寫《跟蹤騷擾防制法逐條釋義》一書，同時根據新法，合著撰擬專論、逐條解說、立法理由蒐集、爭議問題的提出、案例的研析等，是一本兼顧學術研究、教學、實務需求之重要著作，系上的老師在教學與研究上成績有目共睹。

玄奘大學法律系師資群合著《跟蹤騷擾防制法逐條釋義》。(照片/玄奘大學提供)

系主任蔡震榮教授表示，未來除繼續投入更多資源輔導學生參加司法官律師高考外，學生優異的表現就是肯定玄大法律系專業法律務實的教學策略，希望學生所學貢獻社會。