嘉南藥理大學化粧品應用與管理系主任梁家華帶領團隊，參加SMILE UP嘉誠微笑盃競賽，成功以「彩虹米精萃」專利性成分開發的「時光魔力系列-極致撫皺三效精萃」榮獲配方設計獎創新社會組第二名的佳績，為嘉藥研發成果商品化邁出一大步。

此次參賽主題為「創新研發」，嘉南藥理大學獲獎的「極致撫皺三效精萃」主打揮別傳統劑型，結合精華油、精華乳和精華液，產品具有獨特三合一的膚感及吸睛的三層體外觀，添加的原料使用專利性組成「彩虹米精萃」，經過實驗室研究，其對於促進肌膚修護和增強抵禦力具有相當優越的功效，讓產品含油而不油膩，能兼具亮白和潤澤效果。而團隊付出的諸多努力也有了回報，兼具創意及實用性的構思獲選配方設計獎創新社會組第二名，讓更多人看見嘉藥實驗室的成就。

嘉南藥理大學獲獎的「極致撫皺三效精萃」主打揮別傳統劑型，結合精華油、精華乳和精華液，使產品具有獨特三合一的膚感及吸睛的三層體外觀，添加的原料使用專利性組成「彩虹米精萃」。(照片/嘉南藥理大學提供)

嘉南藥理大學校方表示，因長期深耕食藥粧安等領域，嘉藥化粧品應用與管理系近年來開發專利成分及優異產品獲獎不斷，此次參賽作品更帶領學生精準掌握劑型特性及使用膚感，以決定每種劑型在三層體中的比例，突破既有劑型框架，更顯示嘉藥粧品對專業知識的理解與擁有資源的豐富，才能研發重視安全與效果的創新產品。

嘉藥校方也補充，目前已經透過學校創新育成中心進行產學合作，進一步建立產品商品化管道，將師生研發成果商品化，善用校方跨域整合資源來建立粧品開發行銷流程，讓研發優異成果走出校園，使更多人看見團隊的研究，共享這份成果與榮耀。

微笑盃競賽自2018年舉辦，結合永續原料、創新實驗室和環境友善化粧品的研發理念，是業界首創針對品牌商、製造商、獨立配方師與在學學生四個面向的全方位競賽，在整合產業與學界資源的努力下，希望激發台灣化粧品的創新、活力和凝聚力，比賽包含《Taiwan Top 10微笑化粧品選拔》和《微笑化粧品配方設計競賽》，分為化粧品配方設計-永續原料組、創新實驗組、學生配方組，也多次與「亞洲美容保養．生技保健大展」等重要展覽結合，賦予得獎作品吸睛曝光的舞台。