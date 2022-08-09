新北市青少棒代表隊將於8月10日啟程赴美國賓州參賽「2022年美國小馬聯盟小馬級(13-14歲組)世界青少棒錦標賽」，8/9日在三重棒球場由教育局副局長歐人豪為代表隊授旗，目標將冠軍獎盃帶回臺灣，為國爭光。

代表隊隊長洪偉哲回贈教育局副局長歐人豪紀念毛巾。（照片/教育部提供）

教育局表示，新北市青少棒代表隊由二重國中總教練邱耀宇領軍，球員以二重國中為主體，結合新泰國中好手，共14位選手。將與墨西哥、歐洲、加勒比海、美國東、南、西、北區的代表隊及地主隊等，共10支隊伍一同較勁，賽事分兩組進行，採雙敗淘汰賽制，預計於8月19日返臺。

教育局副局長歐人豪為代表隊教練、選手戴上代表隊球帽。（照片/教育部提供）

二重國中校長游翔越表示，新北市代表隊睽違4年再度進軍世界賽，教練及選手們將全力以赴，爭取榮耀。新北市青少棒代表隊過往於美國小馬聯盟賽事表現亮眼，曾在2011年獲得世界賽亞軍，本次總教練邱耀宇更在2016年、2018年率隊獲得2次世界賽冠軍，對此他表示，球員們表現沉穩，全隊合作默契良好且鬥志高昂，期望可獲得好成績，光榮返臺。

總教練邱耀宇代表接受教育局致贈的加菜營養金。（照片/教育部提供）

二重國中校長游翔越代表接受授旗。（照片/教育部提供）

教育局長張明文表示，新北市長期培育體育人才，更致力推廣棒球運動，美國小馬聯盟棒球賽事因改制後首次以縣市代表出賽，選手代表新北為國爭光，市府將全額補助，讓球隊無後顧之憂放心參賽，這次睽違4年再度披上戰袍出征，期望一舉把冠軍獎盃帶回來，讓世界看見臺灣的棒球精神。