為加強照顧經濟弱勢家庭青年，教育部青年發展署特別規劃「經濟自立青年工讀計畫」，結合政府機關、公營企業、公股銀行及特邀機構等資源，提供多元且專屬的工讀機會，讓青年於在學期間可藉此經濟自立，提升其職涯發展競爭力。

今年計畫在全臺各地皆有開設職缺，其中更有中央研究院、臺灣股票博物館、臺中市政府消防局特搜大隊搜救犬隊以及中國鋼鐵股份有限公司、台灣糖業股份有限公司、台灣國際造船股份有限公司等單位提供多元且具學習性之工讀機會。這些由政府機關與公營事業所提供的暑期及長期工讀機會，不僅讓家長安心，更能保障青年的工讀權益，歡迎大專校院以上35歲以下經濟弱勢在學青年踴躍投遞。

來自中原大學財務金融學系的吳芳妤同學，分享在合作金庫商業銀行大順分行的工讀經驗，工讀內容為協助銀行處理行政事務、勞工紓困案資料整理及銀行服務臺開戶作業等，過程中，對他來說最大的學習收穫是瞭解了銀行的經辦作業流程及臨櫃的民眾服務，工讀期間，除了能學習到課外專業知識，也從服務中體認到協助民眾開戶前後的作業流程需要非常細心及謹慎，而這些經驗有助於未來在學業知識上的學習。

另外，來自靜宜大學財務金融學系的潘苡容同學，分享在嘉義縣財政稅務局房屋稅科的工讀經驗，工讀期間主要內容為稅籍簿冊釐正與建立、協助處理變更房屋使用情形及門牌整編等，過程中，最大的收穫是瞭解門牌鄰里的編排邏輯，以及後續的稅籍整理登錄需要耐心核對，也學習到政府課徵房屋稅業務內容。

潘苡容同學於嘉義縣財政稅務局房屋稅科工讀，協助排整各鄉鎮稅籍簿冊。(照片/教育部青年發展署提供)

「經濟自立青年工讀計畫」自2010年開辦已邁入第12年，提供近2萬多個具有學習性的工讀機會，讓在學青年可以經由這些工讀機會提早體驗職場。更多相關計畫及職缺訊息歡迎請至教育部青年發展署網站（https://www.yda.gov.tw）及RICH職場體驗網（https://rich.yda.gov.tw/）查詢。