為推廣臺北市樂齡教育及終身學習理念，臺北市政府教育局8/9日與臺北市青少年發展處舉辦「臺北市樂齡學習白皮書發表會暨111年終身學習獎頒獎典禮」，台北市長柯文哲親臨現場，頒布臺北市樂齡學習白皮書及頒發終身學習獎與社區大學評鑑獎項，展現市府對樂齡教育及終身學習的重視。

國立空中大學社會科學系張鐸嚴教授(左一)、臺北市長柯文哲(左二)、教育局曾燦金局長(右二)、臺北市圖書館館長洪世昌(右一)，為典禮揭開序幕。(照片/台北市政府教育局提供)

樂齡學習是彰顯人類社會進步的價值，臺北市自今年1月起正式進入超高齡社會，是全臺最早成為超高齡社會的縣市，55歲以上人口更是逾88萬人，樂齡學習已是當今重要的教育議題，故臺北市率先全國頒布「臺北市樂齡學習白皮書」，以「智慧樂齡、圓滿樂活」為核心理念，規劃老有所依、老有所用、老有所鍾、老有所承、老有所養、老有所終等六大發展目標，打造高品質的樂齡學習環境。

臺北市率先全國頒布「臺北市樂齡學習白皮書」，以「智慧樂齡、圓滿樂活」為核心理念，規劃老有所依、老有所用、老有所鍾、老有所承、老有所養、老有所終的六大發展目標，打造高品質的樂齡學習環境。(照片/台北市政府教育局提供)

教育局表示，臺北市12所社區大學及69所樂齡學習據點，每年平均開設超過5,000門學習課程，未來將結合學校餘裕空間持續增設樂齡學習的場所，提供長者近便的學習場域，並規劃豐富多元的學習課程。松山社大持續參與學習逾10年的陳雪卿女士，以近80歲的高齡，積極學習電腦資訊、養生保健及失智症預防等課程，累積已進修超過50門課程，更將所學的養生保健知識，面對面傳授給社區其他長者。

近80歲高齡的松山社大陳雪卿女士(中)，參與學習逾10年，累積已進修超過50門課程，更將所學的養生保健知識，面對面傳授給社區其他長者。(照片/台北市政府教育局提供)

在玉成國小樂齡學堂學習的李淑娟女士，一開始是為了陪伴孩子學習，從孩子就讀玉成國小附幼開始到國小六年級，便加入玉成國小的志工服務行列，給孩子示範正確的學習態度和努力不懈的學習精神，到現在孩子已經大學畢業，李女士仍參與玉成國小樂齡學堂的學習課程，且更進一步擔任講師帶領學習活動，是從學習到教學的典範。

在玉成國小樂齡學堂學習的李淑娟女士(中)，一開始是為了陪伴孩子學習，從孩子就讀玉成國小附幼開始到國小六年級，便加入玉成國小的志工服務行列，給孩子示範正確的學習態度和努力不懈的學習精神。(照片/台北市政府教育局提供)

8月17日至20日臺北市教育博覽將於南港展覽館二館與線上主題網站盛大展出，除了樂齡教育展區可以現場體驗趣味的樂齡課程外，更有臺北閱讀力、祖孫共學、技職教育、資訊教育、雙語教育、實驗教育等展區，展出臺北市特色教育成果及豐富的課程體驗，更有集點抽獎活動！歡迎帶著想像力一探究竟吧！