南華大學長期重視生命教育與永續發展，致力落實節能減碳並推廣環境教育，實踐聯合國永續發展目標。近年來，實施績效卓著，屢屢獲獎，不僅是中南部地區唯一、全國第二個榮獲行政院環保署「環境教育機構」及「環境教育設施場所」雙認證的大學。該團隊更將其經驗加以分享及推廣，協助輔導民雄鄉菁埔社區申請「環境教育設施場所」之認證，並於8月8日在菁埔活動中心與菁埔社區發展協會共同辦理「循環經濟環境教育設施場所第三次試教」，共有近20位學員參與，南華大學副校長林辰璋及民雄鄉長何嘉恒蒞臨現場共襄盛舉。

在菁埔活動中心與菁埔社區發展協會共同辦理「循環經濟環境教育設施場所試教」。(照片/南華大學提供)

南華大學永續中心執行長洪耀明表示，嘉義縣民雄鄉菁埔社區，以「貓世界」聞名全國，吸引各地遊客前來拍照打卡一遊，成為嘉義著名社區景點。該社區推動有機稻米、老人安養、環保低碳及環境教育，獲得環保署頒發「國家環境教育獎-優等獎」。南華大學為落實淨零碳排，並進行氣候變遷減緩與調適研究，於校內建立農電共生之太陽能溫室、黑水虻循環農業及有機農場，並通過環保署環境教育機構及設施場所雙認證，積極培育環境教育人才。於109年在民雄鄉菁埔社區發展協會設置工作站，就近觀察與了解社會需求，並建立因應氣候變遷之循環經濟環境教育教案。

南華大學在民雄鄉菁埔社區發展協會設置工作站，就近觀察與了解社會需求，並建立因應氣候變遷之循環經濟環境教育教案。(照片/南華大學提供)

洪耀明執行長指出，在110年辦理兩次環境教育場域試教，藉由試教發現需改善之事項，並透過持續改善輸出南華大學永續中心永續農場的成果，包括黑水虻循環經濟與農電共生模式，合作打造一座結合循環農業、溫網室及魚菜共生之永續農場，此農場透過黑水虻轉化在地廚餘，不僅解決在地廚餘清運問題，並轉化成為農場有機肥料來源。此外，農場溫室以太陽能供電，建立農電共生模式。此次辦理第三次環境教育教案試教，由該社區發展協會前理事長蔡榮錦進行試教，試教成果將放入環保署環境教育設施場所申請書，落實推動社區成為嘉義地區環境教育設施場所之典範。

南華大學與民雄鄉菁埔社區推動永續發展打造永續農場。(照片/南華大學提供)

南華大學副校長林辰璋表示，學校長期深耕地方，從在地出發至國際，包含協助嘉義縣大林鎮通過國際慢城認證，並陸續複製經驗協助屏東縣竹田鄉、台東縣池上鄉申請國際慢城認證，更積極把觸角往海外延伸至泰國推廣慢城理念。此次輔導菁埔社區申請環保署環境教育場域，能帶動地方循環農業及發展觀光之外，同時也落實大學社會責任。此外，自2017年成立永續綠色科技碩士學位學程，2021年成立在職專班，藉由專業師資及智慧化管理經驗，將深耕推動環境教育，成為培育永續發展綠領人才的搖籃， 並透過環教人員、環教設施場所、環教機構的推動，提升環教的量能。