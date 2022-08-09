為了讓技專校院、技術性高中相關領域教師，了解iPAS鑑定考試內容，進而引導學生考取iPAS電路板製程工程師能力鑑定，提升職場競爭力。龍華科技大學與教育部促進產學連結合作育才平臺－國立臺灣科技大學合作，開設iPAS電路板製程工程師教師研習，由台灣電路板協會（TPCA）張靖霖顧問、欣興電子黃榮山副理及龍華科大陳瑞鑫助理教授授課，強化教師產業實務及未來擔任iPAS種子師資，擴散專業能量。

龍華科大學術副校長陳逸謙教授表示，因應國內PCB產業發展趨勢與人才需要，協助青年了解並熟稔未來產業技能需求，龍華科大結合教育部促進產學連結合作育才平臺－國立臺灣科技大學合作開辦教師研習，除了針對相關理論與鑑定內容進行說明外，並搭配龍華科大3D數位電路板設計暨智慧製造類產業環境場域實驗室，讓教師能藉由實務操作，強化對相關技術的認識，建構實務導向的學習方式，有效地指導學生整合與運用的技術。提供學生更完善的學習資源環境，進而提升相關課程教學品質與學生學習成效。

龍華科大3D數位電路板類產業環境場域實驗室，讓教師實務操作認識相關技術。(照片/龍華科技大學提供)

陳逸謙副校長指出，龍華科大位於新北市及桃園市交界，周遭重要工業區涵蓋電機、電子、光電、機械、資通訊等相關產業，其中印刷電路板更是國內最大的產業聚落。為讓學子畢業即就業，數年前即搭配場域開設「印刷電路板設計暨智慧製造」跨領域學分學程，結合12所學校、8間企業及4個法人公協會，成立「PCB 先進製造技術聯盟」，同時成立經濟部產業人才能力鑑定「iPAS電路板製程工程師初級能力鑑定」術科考場，讓學子成為產業新尖兵，順利進入就業市場。

龍華科大擁有教育部產業菁英訓練示範基地，設備與業界同步接軌。(照片/龍華科技大學提供)

龍華科大3D數位電路板暨智慧製造類產線工廠，提供PCB產線實作場域。(照片/龍華科技大學提供)

龍華科大獲選教育部產業菁英訓練示範基地，擁有全國大專院校唯一的3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠，與業界同步接軌，提供產線實習實作場域；鑒於PCB產業人力需求殷切，學校與TPCA合作，開設「印刷電路板設計暨智慧製造」跨領域學分學程；此外，配合5G行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠，開設【5 G實務與應用】跨領域學分學程相關課程，並成立經濟部iPAS「天線設計工程師」術科實作考場。藉此提昇青年產業知識創新與應用能力，加速培育業界所需印刷電路板專業技術人才，以提升國內「印刷電路板設計與製造」的質量，協助產業升級。