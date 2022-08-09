「人間焠鍊-紫‧天玄篇」前導預告短片，8/9日舉行開鏡儀式，「九天玄女，真的降落義守大學！」由中華上古神話山海經文化藝術股份公司與義守大學合作「山海經上古神話文創IP開發」產學計畫，以藝術家魏滔的經典作品「山海經」為基底，集結金馬獎、金鐘獎和金曲獎「三金」的拍攝團隊帶領義大學生拍攝微電影與主題曲創作。其中韓笙笙女主角於拍攝時吊鋼索“降落＂在義守大學，開鏡並安排了護國九天宮主持正宗請神儀式，祈求拍攝順利。

中華上古神話山海經文化藝術股份公司與義守大學產學合作，以作品「山海經」為基底，拍攝微電影與主題曲創作，在9日舉行開鏡儀式，祈求拍攝順利(照片/義守大學提供)。

以描述天地混沌的上古時代，“神、人、獸”共存的時空引入黃帝、炎帝、蚩尤、九天玄女的情感交織的「人間焠鍊-紫‧天玄篇」，拍攝團隊希望藉高潮迭起的劇情內容，以及精彩的視覺與聲光效果，打造「東方漫威」新地位。義守大學拍攝團隊本次邀請電影《癡情男子漢》的女主角，混血美女韓笙笙擔任短片女主角，她表示對山海經故事改編的劇情，相當感興趣，希望能將上古神話的角色，透過精湛的詮釋帶來耳目一新的火花，帶給觀眾完美的演出。

「山海經上古神話文創IP開發」產學計畫與擁有智慧科技與專業技術的義守大學合作，在劇情構思、時空背景呈現、美術服裝造型設計、後期動畫製作等，都是臺灣影視作品中少有的題材。(照片/義守大學提供)

另外，片中九天玄女將幻化不同樣貌與身分出現，因此服裝與道具都會先經過美術指導賴勇坤設計，再由義守大學數位多媒體設計學系老師張富茗製作3D圖，機械與自動化工程學系老師顏仲崑負責刀具列印，由影視系老師歐怡君加工質感提升，讓整體仿真度無可比擬。

義守大學集結金馬獎、金鐘獎和金曲獎「三金」的黃金陣容，帶領義大學生拍攝微電影與主題曲創作，打造「東方漫威」新地位。(照片/義守大學提供)

「山海經上古神話文創IP開發」產學計畫，藉由傳設學院專業教學和校內智慧科技領域的合作，將創意發想結合數位典藏、AR/VR、元宇宙、微電影等等內容並做延伸。「人間焠鍊-紫‧天玄篇」無論是劇情、時空背景、美術服裝造型設計、後期動畫製作等，都是臺灣影視作品中少有的題材。