新北市公告111年度高級中等以上學校學生獎學金獲獎名單，此次線上註冊申請共計4,182名，高中職組錄取445名、每人1萬元；大專院校組錄取335名，每人2萬元，共計發出1,115萬元獎學金，780名新北學子受惠。希望獎學金能夠照顧弱勢學生，激勵更多優秀學生完成學業目標，並付出行動追尋夢想，成為贏得未來的人才

連續3年獲獎的穀保家商時尚造型科三年級同學卓恩卉表示，自己的個性時常猶豫不決及缺乏自信，就讀國中時參加技藝班及國中技藝競賽，在過程中對自己有了近一步的了解，也發展出了興趣，並累積自信。升高中時，選擇就讀技職學校，一路上很感謝學校的老師及同學，遇到挫折時不斷鼓勵自己，讓技高三年學生生活成為目前人生中最精彩的時光。進入大學後，會將獎學金好好運用，讓大學生活更加精彩豐富。

同樣也是連續3年獲獎的三重商工資料處理科三年級黃宇玟同學表示，家中因為有四個孩子，父母為了給他們有更好的生活品質，每天都不辭辛勞的工作。因此，她要求自己要用功讀書爭取獎學金，借此可以替父母分擔家裡的經濟負擔，讓他們能夠稍微輕鬆一點。「遇到挫折努力不懈，沒有永遠的好，好還要更好！」這短短的一句話，讓黃宇玟願意付出更多時間努力的精進自己，而她也勉勵學弟妹們，遇到挫折或困難都不要輕易放棄，人沒有十全十美的，要讓自己從錯誤中學習並成長。

新北市三重商工資料處理科三年級-黃宇玟同學(右1) 。(照片/教育部提供)

來自復興商工廣告設計科三年級的程念慈同學，同樣也是以優異的成績獲得獎學金。程念慈對自己要求甚高，從學習舞蹈到廣告設計，在藝術領域不斷的自我精進，喜歡塗鴉的她也通過了人像素描認證最高階。另外他也已經規劃好要把獎學金拿來購買大學藝術領域課程需要的軟硬體及用來提升語言能力，拓展自己的眼界。

新北市復興商工廣告設計科三年級-程念慈同學(左) 。(照片/教育部提供)

教育局長張明文表示，新北市辦理提供高中職以上學生獎學金的政策，鼓勵新北優秀學子能夠堅定自己的人生方向，並且優先錄取低收入戶及身心障礙之弱勢學生。新北市高級中等以上學校學生獎學金辦理至今已有13年，共造福10,140位學子，累積發放上億元獎學金。藉由獎學金發放，關懷與鼓舞更多弱勢家庭學子，讓他們能在求學路上心無旁鶩，繼續堅持自己的夢想。