國立高雄科技大學成立師資培育中心剛屆滿一周年，民國111年暑假由師資培育中心執行「史懷哲精神教育服務計畫」，由首屆師資生主動投入並與在地的鼓山高中共同完成此項為期三週的志工服務計畫。鼓山高中位處於都會中經濟較弱勢及文化不利的社區，透過這項蘊涵教育意義的計畫與本校師資培育中心攜手，帶領國一新生進行課程銜接、認識生涯發展、拓展多元視野，並且可以實際參觀科技大學訓練場域。

高雄科技大學是國內組織規模及學生人數最多的高等技職教育學府，在現有的優異基礎與資源下，成立師培中心可以將技職的務實致用轉化成教學能量，也充實國內技術型高中的多元師資來源，培育優秀的技職教育人才。由於修習教育學程的師資生來自不同領域專業系所，藉由參與教育部「史懷哲精神教育服務計畫」，提供實踐教育使命的機會，並且實際在教育職場鍛鍊未來的教學技巧。

高科大師培中心主任吳俊憲表示，今年與鼓山高中合作，由首屆師資生規劃及帶領國一新生完成三週的教育旅程，不僅帶領學生走入山林認識高雄人的後花園(柴山)，也從生活場域挖掘題材並設計為教學課程，帶給學生一個豐富精彩的暑期體驗學習。

此次參與對象為鼓山高中國一準新鮮人，安排活潑有趣的英文、數學、自然和學校本位課程，融入許多生活議題、實作探究課程，學生學習體驗和回饋收穫滿滿。(照片/高雄科技大學提供)

今年參與計畫的師培生許家語提到，由於過去曾擔任過代理教師，因此對於課堂的經營操作稍有經驗，也與參與計畫的師培課程同學分享，包括如何設計課程、如何觀察學生的學習成效與投入情形，以及學生背景如何做為經營課堂的各種參考線索。此外，她也發現到，即使是位於都會區的學校，依然有不少學生的家庭位處社會經濟相對弱勢的位置，因此學生的成長及學習經驗與教學理想情形有明顯落差，這些對於師資生而言都是非常珍貴的體驗，一來真正實踐史懷哲精神，將教育熱忱與專業貢獻給需要陪伴的學生，二來也是磨練授課技巧的最佳實戰場域。

史懷哲計畫七月份在鼓山高中一共執行三週，過程中因疫情關係，有少數學生退出，最後18位國一新鮮人順利完成課程。課程亮點有壽山國家公園的爬山戶外教育體驗活動，另外是結合生涯發展與規劃的大學科系參訪實作，在最後一天安排職能訓練場域體驗學習之旅，實地參觀高科大深潛池並且實際體驗潛水裝備著裝，走進水產食品加工實習工廠並手作爆蝦餅和封裝罐頭，以及拜訪造船及海洋工程系的設備工廠，了解船隻設計、引擎發動操作的原理及實驗場域。

高科大擁有豐沛的各類型訓練場域、實驗室，因此特別安排學生參訪實作課程。圖為高科大造船及海洋工程系設備工廠，由楊敏雄教授親自向學生介紹有關船隻設計、引擎發動操作的原理及實驗場域。(照片/高雄科技大學提供)

人本關懷是高科大治校的重要核心價值之一，高科大師培中心透過師資生參與教育部「史懷哲精神教育服務計畫」，可以讓師資生在課業學習之餘，培養以人為本的教育價值觀與積極正向的人生觀，學習重構課室教學模式，這也是成就自身永續學習、己立立人的內在動力，更是引領培育人本明師最重要的推動力。