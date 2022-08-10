嘉南藥理大學公共安全及消防系，紮實的教學訓練結出甜美果實。於剛放榜的專技高考試消防設備人員國家考試傳出捷報，三年前畢業的校友張仲翔以榜首之姿考取消防設備師，同時另7位畢業及在校生考取消防設備士。

專技高等暨普通考試消防設備人員國家考試，高考通過者稱為消防設備師，普考通過則為消防設備士。今年有586人報考消防設備師，共錄取30人，錄取率10.03%；消防設備士報考2635人，共錄取246人，錄取率16.11%，未來依法規要求消防之設計、檢修等工作須由專職消防設備師進行，對於消防設備師不論是受雇於消防公司或自行開業都將充滿機會。

嘉藥消防系老師帶領同學了解消防檢測設備。（照片/嘉南藥理大學提供）

考取消防設備師的張仲翔表示，剛開始準備時也覺得法勵才能堅持目標，他進一步指出，公共安全備受重視的趨勢下，特定工廠一定要消防會勘通過才能取得登記，消防設備師含金量高，相對不怕沒工作。

嘉藥消防系系主任高清雲表示，台灣社會對公共安全及消防需求迫切，消防設備必須合格並正確使用，方可減少財物損害與人員傷亡。為協助學生考取專業證照，順利銜接職場，特規劃相關課程及專業技能訓練，希望成培育優秀技職消防公安專才的首選。