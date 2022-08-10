高苑科大自救會：教育史上罕見教育部配合董事會解聘校長

教育部於昨日發文同意高苑科技大學不願捐資的董事會，對高苑科技大學校長趙必孝的解聘，成為教育史上罕見的案例。高苑科技大學教職員自救會對於此結果與及程序認為有嚴重問題而投書媒體。投書指出其一，教育部公文未依私校法第43條之解職校長條件對校長進行解任，而是依財團法人高苑科技大學董事會會議中所認定的「缺失」理由解聘校長。而其所謂的「缺失」，校方早已向教育部進行申覆，迄今未收到教育部回覆，而教育部卻以董事會自行認定的缺失做為「原則同意」解職校長的理由。其二，教育部同意想停辦學校及多次違法失職不願捐資導致本校教職同仁被欠薪已3個月的董事會之解聘校長請求，並要求在同意解職校長後，再行捐資，其動機與緣由實在令人難以理解。此些作為，令人質疑是否有特定單位在為董事會清除障礙。

高苑科技大學教職員自救會會長邱教授表示，現任董事會從今年初突然接手學校，在短短5天內就要求老師減薪資，職員降薪，完全不顧法令程序，要求停辦已經核定通過的五專招生，並頻繁干涉校務，企圖派任新校長，扣押財務文件，要求校內小型工程停工，甚至最早在3月中就要求校長離職。校長在整個過程中，站在學校教師和職員之一方，努力維持學校正常運作；沒想到董事會依然多次違反捐資承諾，導致全校老師從今年5月起份欠薪到現在。8月份更以不捐資、不審議、不通過預算的怠惰行為，導致校務停擺，使學生洗衣烘衣設備，餐廳被迫撤走。本次教育部同意罔顧學生與教職員權益的董事會對校長之解聘，完全坐實了董事會四次解任校長的目的！

高苑科技大學校景。(照片/高苑科技大學提供)

高苑科技大學教職員自救會的老師與職員中，已經有近50位老師，依據教師待遇條例向法院提出要求全體董事負擔連帶責任的欠薪訴訟案，教育部甚至因董事會不捐贈資金，導致教師薪水無法發放，竟處罰學校，無視欠薪原因完全是因為董事會不履行承諾捐資的事實！！這些現況，實在令教職員自救會無法接受，高苑科大自救會表示，近日將發動教職員赴教育部抗爭。