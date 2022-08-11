教育部國教署特建置「Cool English酷英平臺」（www.coolenglish.edu.tw）供民眾使用，內包含了多種免費英語學習資源，收錄從國小到高中各階段素材，包含聽、說、讀、寫、文法、字彙、大考歷屆試題等多樣學習資源，另持續辦理不同類型的英語線上競賽，其中「口說高手比賽」於即日起至9月9日舉辦，歡迎全國國中小學生踴躍報名參加。

鑑於臺灣並非全英語環境，為加強學生的英語口說能力，Cool English平臺加碼辦理「口說高手比賽」。本次比賽出題範圍選自該平臺熱門課程「語音辨識」區的「看動畫說英文」和「聲歷其境」單元，參賽者在觀看完一小段影片後，即可從中了解不同對話的使用情境，並跟隨影片中角色開口練習英語發音。最後透過語音辨識系統即時收到自己的發音回饋，讓開口說英語不再有困難。另外國教署也表示，「Cool English酷英平臺」的口說學習專區，讓學生可以勇敢開口說英語，歡迎大家踴躍參加活動，一起提升英語口說能力。

比賽參賽對象111年度學籍國小三年級至國中九年級學生皆可，分為國小組及國中組，參賽者可依照今年暑假升學後的所屬年級報名對應組別。除了開放個人報名，教師也可透過Cool English平臺的「團體報名」，一次幫班級學生報名比賽。各組分別有300句口說試題需完成，因語音辨識系統中的資料是以美國一般成人發音為比對標準，故只要完成全部300句試題、且達平均80分以上，即可獲得獎狀一張，歡迎全國國中小學生踴躍報名參加。