臺灣高齡化社會來臨，失智症（認知症)患者逐年增加，衛生福利部調查全國失智症盛行率65 歲以上為 8%，110年底全臺失智人口逾30萬人，也就是平均每74人就有1人失智。對於任何人都可能面臨到的課題，中臺科技大學為增進家庭照顧者及「謙和賀」長照機構的專業照顧者有關失智症照護技巧的專業知識與技術，特別邀請大林慈濟醫院失智症中心曹汶龍主任蒞校以失智症為主題進行專題演講，協助照顧者認識失智症，以有效又有趣的照顧，讓失智者活得更有尊嚴，讓照顧者更能得心應手。

大林慈濟醫院失智症中心曹汶龍主任蒞校以失智症為主題進行專題演講。(照片/中台科技大學提供)

失智是高齡社會中很多人可能面對的問題，中臺科技大學陳錦杏校長表示，為提高全校相關學系師生對失智症的認識、接納與社會倡議，並增加學生在失智症照護之就業、創業機會與專業能力的發展，中臺科大護理系自107學年度起辦理勞動部「失智整合照護學程」，107-110學年度共計培育79名學員，參訓學員除全數完成失智症照護專精課程、共同核心職能課程、勞動法令與職場體驗課程外，亦輔導參加DCE（Dementia Care Expert)國際專業失智症照護認證考試。

中台科技大學研究發展處研發長許世光。(照片/中台科技大學提供)

參訓學生護理系陳映華同學於結業當年即通過DCE筆試合格，待取得三年實務工作資歷後將參加口試，通過DCE認證代表具有專業失智症照護技巧，可在亞洲會員國內（日本、菲律賓、南韓、印尼及臺灣)從事專業失智症照護工作；以第一名優異成績上臺領取結業證書的護理系柯瑀婕同學說，整整一年的課程收穫滿滿，增進失智症照護知識、技巧與倫理規範，未來更有信心面對照顧實務工作。

中臺科技大學陳錦杏校長為提高全校相關學系師生對失智症的認識、接納與社會倡議，並增加學生在失智症照護之就業、創業機會與專業能力的發展。(照片/中台科技大學提供)

「失智整合照護學程」計畫主持人護理系黃心樹老師指出，失智照護學程與台灣整合照護學會、臺中市政府衛生局、臺中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部臺中醫院、衛生福利部草屯療養院、及彰濱秀傳紀念醫院等合作，安排出院準備服務、失智症照護創意互動及失智症整合照護職場體驗課程，培訓學生在社區、家庭及機構具備失智症整合照護能力。