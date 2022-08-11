第52屆全國技能競賽於勞動力發展署中彰投分署等5個競賽場地辦理，共計有68個職類競賽(56個青年組、12個青少年組)，來自全國各地共計975名選手進行決賽。新北市派出98位選手代表出賽（26位青少年組，72位青年組），抱回9金5銀11銅等計51獎。更在12個青少年組職類競賽中，贏得5個冠軍，金牌數為全國之冠。

教育局表示，全國技能競賽可以說是技職奧運前哨站，各區各職類別前三名都有機會參加國手選拔，最後代表臺灣參與奧運殿堂等級的國際技能競賽，為國爭光。本次在青少年組部分，新北榮獲5金、3銀、5銅、4位第四名、4位第五名。5金由新北高工、淡水商工、福營國中及林口國中分別獲得商務軟體設計、網頁技術、餐飲服務、3D數位遊戲藝術、平面設計技術職種冠軍。另青年組於行動應用開發、網頁技術、漆作裝潢、旅館接待4職種，獲得4金。此外還有2銀、6銅、4位第四名、3位第五名、11位佳作，表現優異。

在全國技能競賽青少年組，新北贏得5金、3銀、5銅、4位第四名、4位第五名。(照片/教育部提供)

新北高工學生呂治寬已在第51屆競賽青少年組商務軟體設計得到金牌，今年轉換職種又榮獲網頁技術職種金牌，但他卻表示自己曾經有段自我探索混沌期，在母親鼓勵及新北高工陳錫齡及洪儒老師們引導下，努力學習程式找到前進的方向，持續精進技術才從混沌期走出來。

新北高工金牌王呂治寬，榮獲全國技能競賽第52屆網頁技術職種金牌。(照片/教育部提供)

瑞芳高工學生高浩慈抱回漆作裝潢職種金牌，而他聽說當培訓選手獲得獎項，有機會保送國立科大，便全力投入漆作裝潢領域中，為了向父親證明自己選的路是對的，奮力拿下金牌獻給父親與奶奶。此外，感謝瑞芳高工蔡須全老師的指導及教育局首創技能培訓機制，全力栽培對技職有興趣之學生，讓自己有成功的機會。

瑞芳高工高浩慈榮獲漆作裝潢職種金牌。(照片/教育部提供)

另外，新北高工成立全國唯一「新北資訊國手培育中心」，讓學生們可以互相切磋學習，透過技能扎根世界技職人才。因此也培養一對技職兄弟檔，哥哥賴韋呈獲得51屆全國技能競賽商務軟體設計金牌，技優保送國立臺灣科技大學及當選全國技藝績優學生、弟弟賴韋宏則獲得52屆全國技能競賽行動應用開發金牌，堪稱全國最強兄弟檔。

教育局長張明文表示，新北市自108年起推動4年4億「贏得未來，技職人才」計畫，率先以國際、專業、扎根、跨域及創新五大面向培育多元人才，獨家推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，讓每個孩子挑戰自我，在賽事嶄露頭角。另首創加碼獎勵金激勵孩子及指導教師，參加國際技能競賽學生最高可得120萬、教師40萬元，每年補助逾千萬，協助五大類技藝及技能競賽超過百名選手，引領新北技職邁向國際。