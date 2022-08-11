以國立臺南大學生物科技學系黃銘志副教授為首的國際研究團隊，在歷經三年的研究，與日本國際螯蝦學學會會長井川唯史博士(Dr.Kawai Tadashi)、澳洲昆士蘭博物館無脊椎動物榮譽研究員尼爾.布魯斯博士(Dr.Nile L.Bruce)共同發布生長於墨西哥灣的新種深水蝨，由黃銘志副教授命名為猶加敦深水蝨(Bathynomus yucatanensis)並於8月10日在國際SCI雜誌《自然歷史雜誌》(Journal of Natural History)電子版發表。

民間俗稱具足蟲的深水蝨屬於海洋等足類生物。臺灣在1970年代後發展深海底拖網漁業，漁民在東沙島海域常可捕獲大型具足蟲，這些具足蟲為基隆、瑞芳當地海產店的珍饈。當地居民則稱為大海蝨、大海蟲或大王具足蟲。黃副教授於三年前自基隆正濱漁港購得十隻東沙島海域產大型具足蟲，為了鑑定特徵，和日本新江之島水族館交換了二隻墨西哥灣產大王深水蝨(B.giganteus)，鑑定過程中發現此水族館提供的二隻具足蟲形態並不一致，經細胞色素c氧化酶亞基1(COI)及16S rRNA等分子生物學比對後赫然發現，一隻屬於大王具足蟲，但另一隻是未經發表的物種。為求慎重，黃副教授邀請日本甲殼類專家井川唯史和澳洲國際知名具足蟲研究者布魯斯博士共同研究鑑定，並以發現地墨西哥灣猶加敦半島(Yucatán Peninsula)為新物種名稱，新生物名稱為猶加敦深水蝨(B.yucatanensis)。

另外東沙島海域的具足蟲在布魯斯博士比對存於北領地博物館暨美術館之模式標本後發現，澳洲產肯氏深水蝨(B.kensleyi)與東沙島海域產巨型具足蟲不同種，不應該歸類為相同物種。經過比對法國國家自然歷史博物館、澳洲昆士蘭博物館、澳洲北領地博物館與美術館的具足蟲標本後，確認了東沙島海域產具足蟲為詹姆斯深水蝨，與澳洲產肯氏深水蝨種類不相同。此次研究透過了日本、法國、澳洲等水族館及博物館合作，並找回詹姆斯.洛瑞(James K. LOWRY) 在2006年向臺灣國立海洋生物博物館借出的珍貴具足蟲標本。當年洛瑞根據此海生館標本與澳洲珊瑚海產具足蟲成立一個具足蟲新種，即是後來的肯氏深水蝨(B. kensleyi)，這次標本回鄉，名稱將不再是肯氏深水蝨，而是詹姆斯深水蝨了。

墨西哥灣的新種深水蝨，猶加敦深水蝨。(照片/臺南大學生物科技團隊提供)

黃副教授表示，自費高額購得的珍貴具足蟲標本將捐給臺灣博物館作學術研究使用。具足蟲具有超現代的造型，宮崎駿「風之谷」中的王蟲、星際大戰中的黑武士，都有具足蟲的影子。詹姆斯深水蝨是臺灣目前發現的大型具足蟲，希望除了帶動臺灣深海生物研究及保育的風氣，也可以嘗試進行具足蟲3D影像化及人工智慧AI辨識化，透過商品化讓更多人認識臺灣物種。