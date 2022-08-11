為將藝術美感教育帶至偏鄉學校，改善偏鄉藝術教育資源及師資不足問題，教育部自103年起委請國立臺灣藝術大學辦理「偏鄉藝術美感育苗計畫」(前身為大專青年偏鄉藝術教育工作隊)，108年起配合12年國民教育課程綱要以及美感教育第二期推動策略與具體方案，轉型招募藝術領域師資生參與服務計畫，帶領學童一起探索在地美感課程及體驗藝術活動。

教育部表示，「偏鄉藝術美感育苗計畫」以設計生活美感與創新課程、提升職前師資生美感教學專業素養、推展美感課程教學與學習體驗三大面向開展。今年在疫情影響下，委辦團隊突破困難，招募培訓76名師資生為隊輔老師，分四小隊於7月10日至29日到10所偏鄉學校，進行每校駐點1週的實體藝術課程營隊。

今年參與計畫的學校有宜蘭縣大溪國小、屏東縣車城國小、臺南市大文國小、雲林縣廣興國小、苗栗縣蕉埔國小、南投縣隆華國小、屏東縣琉球國小、彰化縣育德國小、新北市十分國小及連江縣東引國小等10校。由教育部中央輔導團藝術領域講師帶領76位藝術領域師資生一同研發課程教案，並將許多日常生活中常見的素材，透過創意教案設計巧妙融入藝術課程當中，成為令人驚喜的美感課程。

苗栗縣蕉埔國小學童作品。(照片/教育部提供)

南投縣隆華國小上課現場。(照片/教育部提供)

在屏東縣車城國小進行的「藝拍擊合」課程，即以身體部位結合節奏，並利用說白帶領學生感受音樂的律動，許多沒有音樂基礎、看不懂五線譜的孩子，在課程結束時，也能運用拍手、拍腿、彈指、跺腳等動作，創作一段即興的節奏表演，體會到音樂的樂趣。

廣興國小透過表演藝術課程「社區情報站」，運用「大聲公」引導學生認識廣告，喚起學生生活上的經驗：「阿嬤在賣東西有看過」、「那你這堂課要好好上，之後也可以幫阿嬤叫賣」。最初不願意參與課程的小男孩，透過生活化的美感課程，主動拿著大聲公，大聲為自己組別的美食宣傳。

雲林縣廣興國小上課現場。(照片/教育部提供)

新北市十分國小視覺藝術課程「偶很特別」，透過故事引導，讓孩子了解偏鄉環境的獨特性，每個生命都是獨一無二與珍貴的，不要過度在意他人的眼光與評價。學生們的藝術創作作品，不僅使用了所學習到美的形式技法，也在快樂中的學習氛圍裡探索自我價值，並創造出屬於自己最特別的作品。

參與計畫的藝術領域師資生，藉由實地參與藝術教育服務的美感課程及藝術體驗活動，發掘偏鄉學校學童潛在的藝術天分，除了磨練增進自我本職專業學能，也透過巡迴服務體驗，培養從事教育工作的熱忱與使命感，並建構團體合作的意識與默契，增進專業知能與信念。如同一位隊員所分享:「因為我們是團隊，所有教案、演出與生活都是一起創造的，所以缺了任何人就都不完整，每個人都很重要！」

彰化縣育德國小上課現場。(照片/教育部提供)

教育部指出，期待每一位師生在藝術教育現場感受到的情感交流、對美的發現與觸動，都能成為彼此生命的一段夏日藝術時光，藉藝術去敘寫、創作與傳遞。從深耕美感學習體驗的過程，讓藝術課程陪伴偏鄉學童學習、探索，深植美感素養，以藝術展現對生活的觀察、省思與想像。