由國立高雄科技大學營建系、資管系、工設系、文創系，及高雄市中正高工建築科師生團隊所組成「安居桃花源．港都山線韌性城鄉營建計畫」的執行團隊，為今年USR訂的主題是「永續食農教育」，其目的是要在茂林區茂林國小，以實踐賦權的在地精神，保存、再現魯凱族的「芋頭窯文化」。高科大營建系持續推動前進偏鄉的義築活動已長達五年時間，服務主題涵蓋了防災、生態，今年跨足到文化層面，為計畫注入更多文化傳承的意涵。

高科大團隊在台東、台南、高雄桃源區、高雄茂林區完成眾多偏鄉服務案例，獲得當地社區高度認同。圖為與當地耆老完成開工儀式。(照片/高雄科技大學提供)

高雄市立中正高工建築科師生團隊一同進入原鄉實作，期許能實踐「賦權社區」的理念，與在地基層學校共同打造永續性的公民學堂。圖為師生共同完成窯作。(照片/高雄科技大學提供)

高科大今年向下延伸到高中端，邀請高雄市立中正高工建築科師生團隊一同進入原鄉實作，期許能實踐「賦權社區」的理念，與在地基層學校共同打造永續性的公民學堂。從今年3月起，團隊就展開探勘與討論工作，接著在7月9至19日以11天的時間在茂林國小完成施作工程。事實上，高科大安居桃花源計畫的核心精神認為教育應培養大學生具有穩固的理論基礎與專業技能實務應用的能力，再加上軟實力的培養，包括思考、創新、合作、態度及解決問題的能力。學習不僅僅侷限在教室內學習，透過實務經驗啟發，讓學生能夠發揮所長，而專業知識、技能及軟實力相輔相成之下，學以致用貢獻原民偏鄉，善盡大學社會責任。

高科大安居桃花源USR計畫不但讓原民傳統食農文化得以延續，也落實地方創生、社區共好，這也是我們留給下一代的禮物。圖為設置在茂林國小內的魯凱族「芋頭窯」。(照片/高雄科技大學提供)

茂林區以實踐賦權的在地精神，保存、再現魯凱族的「芋頭窯文化」。圖為魯凱族芋頭窯。(照片/高雄科技大學提供)

魯凱族「芋頭料理」是原民傳統家常菜，族人輪班監看火候，經過一夜的柴燒烘窯，將芋頭烤乾，除了可以減輕搬運的重量，也便於貯存、攜帶，供長期食用，讓族人變換不同的烹調方法。原民祖先利用傳統技術，在未添加任何化學加工材料下，不僅延長了芋頭保存期限，也讓原民傳統食農文化得以延續。高科大團隊在台東、台南、高雄桃源區、高雄茂林區完成眾多偏鄉服務案例，獲得當地社區高度認同，部分計畫也整合高科大營建相關領域校友投入響應，共同落實地方創生、社區共好。