2022兩岸（麗水）品質農業高峰論壇8月10-11日，在麗水縉雲舉行，來自兩岸專家學者、業界代表、台商及台青齊聚縉雲，以麗水“三農”故事作為引子一起探討品質農業的發展。早在1200多年前，聰慧的麗水青田人就開始了“稻田養魚”的農業生產方式，用行動告訴後人，即使沒有大江大河，山裡人依然能夠發展漁業，並且稻魚互助、和諧共生，充分將水稻田的價值發揮。如今充滿老祖宗智慧的 “稻魚共生”“茶羊共生”“茭鴨共生”“林菇共生”“梯田共生”等共生系統所延伸的“古法農耕”與“現代科技”正進行相融合，為麗水這座城市打造了最具品牌辨識度的品質農業，而這些傳承與創新令許多在大陸耕耘夢想的臺灣新農人興奮不已，“‘稻魚共生’就是自然界的融合發展與永續經營”

2022年是全球重要農業文化遺產倡議提出20周年，因“稻魚共生”聞名的麗水青田成為全球重要農業文化遺產大會舉辦地，麗水“三農”故事吸引了來自全球的目光。大陸浙江省政協副主席吳晶致辭時表示，麗水的品質農業證明浙江的山區縣不僅有著高品質的生態優勢，還有著良好的產業基礎、發展環境和極具潛力的投資空間。希望在浙江新農人立足鄉土、紮根農村，為鄉村振興作出更大貢獻。

推動永續經營之下，麗水品質農業與臺灣農業產業界的交流亦蓬勃發展。本次論壇邀請了眾多兩岸知名嘉賓、業界大咖和兩岸台青、台商一起討論農業的融合發展，其中包括臺灣知名時事評論員、臺灣大學農業經濟學博士邱毅，原臺北故宮博物院文創部門總經理、中國美術學院客座教授何春寰和台青台商代表，從“共生智慧”出發 談鄉村振興促進融合發展

知名時事評論員、臺灣大學農業經濟學博士邱毅，參與論討論。(照片/2022品質農業高峰論壇組委會提供)

邱毅與麗台農業交流淵源頗深，從2018年開始持續參與麗水為推進兩岸農業產業交流合作而舉辦的一系列論壇活動，對麗水的品質農業見微知著。他從四個方面，闡述了鄉村振興是促進兩岸融合最好的紐帶和媒介。在他看來，投入“鄉村振興”大熔爐，是台青實現自我價值並融入大陸發展最好的途徑。

目前在大陸耕耘的臺青，茶道藝術家、嶽山嘉茗創辦人陳耘嘉這次在縉雲感受到“共生系統”的古老智慧。(照片/2022品質農業高峰論壇組委會提供)

在大陸耕耘的茶道藝術家、嶽山嘉茗創辦人陳耘嘉畢業於臺北科技大學–環境工程與管理碩士秉承“自然農法”致力農業永續發展，這次在縉雲感受到“共生系統”的古老智慧，如同找到知音興奮不已。在他看來，古老的農業傳統為兩岸融合發展提供了充滿智慧的創意啟示，相信兩岸青年在鄉村振興領域大有可為。此外來自高雄的與會台青、築田農旅創始人、成都諾愛藝術農場主理人莊慈芯也在分享中表示，品質農業是兩岸同胞共創美好生活的“新引擎”，以文旅的“小融合”撬動兩岸產業“大融合”，麗水已經做出了很好的成績，相信更多臺灣青年會看到這種“共生智慧”，從中找到融合發展契機。

來自高雄的台青、築田農旅創始人、成都諾愛藝術農場主理人莊慈芯分享中表示，品質農業是兩岸同胞共創美好生活的“新引擎”。(照片/2022品質農業高峰論壇組委會提供)

大陸麗水品質農業的發展成果令人驚豔，論壇中兩岸品質農業案例分享中，充分展現了兩岸新農人耕耘不輟、積極奮進的創意和拼勁，更讓現場嘉賓充分感受到品質農業正是助推鄉村振興的“共富之道”。兩岸農業交流與合作，也譜寫了許多華彩篇章。2012年開始，麗水組織各縣(市、區）的農業部門和農業主體，多次深入臺灣考察學習，並引進臺灣人才，與麗水農業產業界攜手推進麗水花園鄉村建設和農文旅融合發展。

聚焦麗水“三農故事”，“古法農耕”與“現代科技”正進行相融合，論壇現場討論熱烈。(照片/2022品質農業高峰論壇組委會提供)

本屆兩岸（麗水）品質農業高峰論壇，以更加務實的態度，集合兩岸農業人才和智慧，從最基層解決實際問題，為兩岸農業深度合作與交流、促進融合發展貢獻麗水方案。論壇專門設置了“有縉道”文創頭腦風暴環節，邀請與會專家建言獻策，為縣域農業公用品牌發展打開思路、活化創意，探索企業與品牌的“共贏之道”。