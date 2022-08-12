「藍天家園」與教育部新竹縣聯絡處自8月1日起展開為期12天「單車環島」體驗活動，由17位師長陪伴8位學子完成任務。行程最後一天安排學子來到教育部，由教育部學生事務及特殊教育司吳司長林輝與大家相見歡，同學們則親贈陶藝課程所製作的杯子贈給吳司長，吳司長也感謝陪同師長、教官及志工夥伴們，長期的付出與關切。

教育部為提供反毒多元適性輔導資源，由新竹縣聯絡處所成立的「防制學生藥物濫用諮詢服務團」，自109年起協助「藍天家園」學生，規劃「探索教育」、「藝術教育」、「職涯試探」及「品格教育」等多元輔導課程，透過專業心理師及社工師完整陪伴建立自信，以陪伴、輔導教育之方式協助人格的重整、家庭重建及適應社會的能力。

教育部學務司吳林輝司長接見同學，加油打氣。(照片/藍天家園提供)

此次單車環島活動結合「阿朗壹古道」與「秀姑巒溪泛舟」等探索課程。春暉志工古瑞菊表示：「單車環島是阿姨一直想做卻不敢付諸行動的事，你們好勇敢，恭喜你們順利完騎，夢想挑戰、勇者無懼，你們真的太棒了」。吳司長對這樣的活動表示肯定，並期許同學相互學習、團隊合作，經由自我肯定、承擔責任、對自己負責及幫助他人，獲得自我成長的機會。

教育部表示新竹地院少年法庭，協助誤觸法網徘徊在法律邊緣的青少年，並與天主教新竹社會服務中心合作成立「藍天家園」，設立安置邊緣青少年的中途之家，在縣府支持下成立的全天策略行動綱領2.0識毒策略中，由地方教育單位主動與社福、醫療、輔導、警政及司法單位合作建置完善的服務網絡，對於司法安置少年，也在兒童候安置輔導機構，目前該家園有13位老師、14位學生。