111學年度分科測驗於今(12)日公告分發結果，受到少子化的影響，今年的錄取率高達百分之98.94，突破往年新高。但也因為今年報考人數驟降，與總招生名額3萬9350個相差1萬4993人，造成全台有51間大學有缺額，其中包含22間公立大學及29間私立大學。

根據大學考試入學分發委員會的統計，此次大學缺額人數共1萬4993人，首屆分科測驗分發沒有出現缺額的學校，僅有包含： 台灣大學、成功大學、政治大學、陽明交通大學、中央大學、中山大學、體育大學、中正大學、台北大學、中國醫藥大學與台北醫學大學等11所，皆為國立前段學校。

僅11所前半段大學無缺額。(圖/大學考試入學分發委員會提供)

經過統計缺額比率最多的科系為外語學群，缺額率為62.47%，其次為管理學群，缺額率為53.09%，人數為1935人，是18學群中缺額人數最多的，此外，校缺額人數最高為文化大學2378人，淡江大學1037人。這次未被錄取的考生共有269個，他們平均所填寫志願數為29個，其中也包含只填一個志願的同學。

統計缺額比率最多的科系為外語學群，缺額率為62.47%，其次為管理學群，缺額率為53.09%，人數為1935人。(圖/大學考試入學分發委員會提供)

分發結果已於今天上午8時放榜，考生可上「大學考試入學分發委員會」網站查詢名單，系統開放至8月15日下午5時。此外，若對結果有疑義，則可於8月15日下午5時前申請複查。