111學年度大學分發今(8/12)日公佈結果，受到少子化的嚴重影響下，今年度招生缺額人數高達14,493人，缺額人數創下近年新高；總錄取率人數共計25,028，比去年33,869，下降了-26.10%；錄取率高達98.94%，相比去年97.98%，上升了0.96%。

根據大學考試入學分發委員會統計資料，今年度僅有11所大學無招生缺額人數，分別是：台灣大學、成功大學、政治大學、陽明交通大學、中央大學、中山大學、體育大學、中正大學、台北大學、中國醫藥大學與台北醫學大學。至於未足額錄取學校方面，中國文化大學缺額高達2378人，是所有大學中最高紀錄，其次則是淡江大學，缺額人數亦達到1037人。

111無缺額學校列表。（圖/大學考試入學分發委員會提供）

今年度有29人只填寫一個志願序， 269名考生落榜，其中填寫志願數之平均數落在69，對比去年的58，上升了11；填寫100個志願之百分比來到了28.84%，對比去年的17.28%，上升了11.56%。分析錄取原因方面，以分數未達最低錄取標準者為最多，約占75%，其次為檢定或採計科目未報考者，約占13%。

111缺額學群比率統計資料。（圖/大學考試入學分發委員會提供）

根據今年度招生缺額學群比率顯示，其中最高缺額數是管理學群，高達1935人；而學群百分比最高學群則是外語學群，高達62.47%。備受矚目的醫藥衛生學群的缺額也有1030人；財經學群共1027人，缺額人數最少的反而是遊憩運動學群，僅16人。