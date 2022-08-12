首屆分科測驗大學分發入學於12日放榜，今年參與登記分發的人數共有2萬5297名學生，而總錄取人數達到2萬5028名，錄取率則高達98.94%。因少子化問題，導致今年的報考人數比去年減少1萬1832名，但今年招生名額共3萬9350名，遠比登記分發人數高出1萬4053，因此招生缺額人數高達1.4萬，遠超於去年的缺額人數2,732人。

111學年度11所無缺額學校列表。(圖/大學考試入學分發委員會提供)

根據大學考試入學分發委員會統計，今年無缺額的學校僅有國立台灣大學、國立體育大學、國立成功大學、國立中正大學、國立政治大學、國立台北大學、國立陽明通大學、中國醫院大學、國立中央大學、台北醫學大學、國立中山大學等共11所大學。而在眾多有缺額的學校當中，缺額人數最多的前三名大學包括文化大學共2378名、淡江大學共1037名、義守大學共1007名。

107-111分發統計，其中111學年度錄取率高達98.94%。(圖/大學考試入學分發委員會提供)

根據111缺額學群比率統計資料顯示，管理學群的缺額數是18個學群裡最多的，缺額數共有1935個名額，相比去年缺額數最高的外語學群多了1446個名額。而今年的外語學群則是缺額數學群中百分比最高的學群，達62.47%，比去年最高的遊憩運動學群高了31.47%。在科系方面則有高達180個科系掛蛋，沒有招收到一個學生，其中包含國立東華大學的民族事務與發展學系、國立臺中教育大學的英語學系、中國文化大學的地理學系A組等多所國立大學、私立大學等的科系。