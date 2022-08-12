111學年度大學考試入學分發放榜，新北市公私立高中職參加大學考試分發入學學生計有2,895人，經統計有1,015位錄取公立大學，其中共計278人錄取臺清交等頂尖大學。教育局表示，新北市為獎勵優秀學生就近入學，訂有「新北市立高級中等學校辦理學生獎助學金實施計畫」，針對參加基北區各項入學管道錄取之學生訂定適當比例的獎學金鼓勵在地就學，最高得核發11萬元獎學金。今年各校表現亮眼，新店高中整體上榜率達99.4%，樹林高中今年上榜率達91%，北大高中國立錄取率高達62%且逐年上升。板橋高中錄取台清交人數亦明顯提升，升讀國立大學比例提升到70.6%。

三重高中畢業生蔡典辰從國小到高中皆在地就讀，高中時每學期都領有新北市的學生獎助學金，高一便決定申請彈性較大且能兼顧學業的校內資訊組工讀，分攤家裡經濟狀況。在資訊科老師的耳濡目染下，升高二時決定朝向理工班群就讀，此次錄取海洋大學環境生物與漁業科學學系，特別感謝化學科李雁婷老師，老師深且廣的教學，讓自己學起來很有成就感。

三重高中畢業生蔡典辰從國小到高中皆在地就讀，高中時每學期都領有新北市的學生獎助。(照片/雙溪高中提供)

安康高中畢業生曾映璇在國中時期除英數以外，其他科目成績較不理想，進入安康高中後，發現自己具備理財及管理特質，因此在高中選修「啟動財富密碼」投資管理的課程，從中發現自己管理財富及對管理相關學系有深厚興趣，本次力拼分科測驗，如願錄取臺北醫學大學醫務管理學系，一圓就讀管理相關學系的夢想。

雙溪高中的鄭怡君、吳佩昕同學為貢寮在地人，兩人都是田徑好手，為了減輕家計，苦讀有成考上國立大學，學校師長都引以為榮。鄭怡君曾在111年全中運100公尺全國第4名，在隔代教養家庭，從小由祖母照顧長大，本次順利考上國立東華大學體育與運動科學系。吳佩昕則在新北市中運10000公尺競走獲得第2名，為新住民二代，媽媽為越南籍，獲國立體育大學 -體育推廣學系B組錄取。

雙溪高中的鄭怡君，在隔代教養家庭中由祖母照顧長大，順利考上國立東華大學體育與運。(照片/雙溪高中提供)

雙溪高中的吳佩昕則為新住民二代，媽媽為越南籍，獲國立體育大學。(照片/雙溪高中提供)

教育局提醒，錄取名單公告後，倘對分發結果有疑義，可先至考分會網站進行「分發結果說明」查詢各志願校系未錄取原因。如仍有疑義，請於111年8月15日下午5時前，依簡章規定於考分會網站線上申請，填寫相關資料並下載繳費單並依繳費單指定期限及說明繳交工本費 100 元整。考生經分發錄取後，應依各校規定註冊時間，攜帶學力證件等，辦理註冊入學。新各校錄取名單已公告於大學考試入學分發委員會網站(以下簡稱考分會)（網址：http://www.uac.edu.tw），考生可經由網站查詢，錄取通知則由各錄取學校直接寄發給考生。