111學年大學分科測驗分發放榜，因新課綱上路及少子化加劇等因素，大學整體招生的名額有39,350名，而登記完成的考生僅有25,297名，差額14,053名，對小型私校來說，是非常大的衝擊。佛光大學何卓飛校長表示，雖分發大環境不樂觀，但選擇佛光大學就讀的學子，仍維持超過招生名額的九成。

何卓飛校長恭喜所有佛光大學準新鮮人，表示選擇佛大就對了！佛光大學在培育學生上非常積極，校園推行「學程2.0」創新學制，畢業就有兩項專長，優質的教育師資與環境，成為兼具三好品德的全方位人才。因此佛大已經連續五年在1111人力銀行調查中，名列企業最看好年輕潛力大學之一，而學士班及碩士班畢業3年後的平均就業率及平均薪資，亦高於全國大學平均值的好成績。

佛光大學校園推行「學程2.0」創新學制，畢業就有兩項專長。 (照片/佛光大學提供)

雖然在疫情下，海外交流仍是佛大的強項，以全球五所佛光山教團系統大學為起點，加上全世界一百多家合作的高等教育學府，佛光大學提供學生豐富的出國交流機會，讓大學生涯充實精彩。此外，雖然是私立學校，卻擁有公立品質與收費，為幫助清寒學子安心讀書，佛大提供近千萬元獎助學金等助學措施，有別於其他大學以菁英學術獎學金延攬學生，佛光大學更重視每一位孩子的就學機會。

喜歡佛光大學的學生，可以把握111 學年度產品與媒體設計學系單獨招生的機會，進入佛大就讀，截止日期為8月15日下午4點前，僅剩最後名額，錯過就要等明年！另外，8月20日及8月21日將在佛光大學及高雄國際會議廳，舉辦兩場新生說明會，歡迎準大學新鮮人踴躍參與。大學對未來人生發展是很重要的轉捩點，選擇佛光，讓未來發光！