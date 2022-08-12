弘光科技大學致力打造的永續綠色校園，其智慧科技學院連續三年推動「低碳宜居環境共築計畫」，結合夥伴學校及產業資源組成大學社會責任實踐團隊，今年再次榮獲「2022 TSAA台灣永續行動獎」金獎，連續三年獲獎。智科院院長黃文鑑12日參加「2022亞太永續行動博覽會開幕式暨頒獎典禮」，代表學校領獎時表示，學校推動該項計畫，結合了跨校，產官學，各機構與民間產業界資源等，以增進沿海民眾環境污染及防治知識。

弘光科大團隊在梧棲漁寮區進行荒地改造後合。（照片/弘光科技大學提供）

「低碳宜居環境共築計畫朝『淨、零、碳、排』方向執行。」黃文鑑指出，訂定生態綠化、綠能節電、藍天守護、永續生活目標，打造綠色新景觀的低碳社區，推動太陽能與風能的再生能源，再建構空氣品質自動連續監測網，目前已有190組空品監測器，且逐年增加，讓民眾能隨時透過手機APP了解空污，進一步提供保護措施；永續生活計畫因應近兩年曾缺水、新冠病毒疫情影響，設置雨水回收系統，請醫師講解防疫知識，同時教做乾洗手，最近更開課教社區志工製作有機香皂。

弘光科大團隊在梧棲漁寮區進行荒地改。（照片/弘光科技大學提供）

「學校執行計畫主動出擊與規劃，站在對方的立場設想，讓失智的長輩、養護中心的病患更覺得溫韾。」黃文鑑透露，龍井區一處經過志工協助整理環境後，讓坐輪椅的住民也能欣賞到不同景色，另在路燈裝上風光互補發電設備，讓長輩不用摸黑走路回家，並補充，推動計畫最早參與的沙鹿興安社區，原本的綠能環保公園也增添一處日式庭園，在學校團隊與社區志工的努力下，今年更首度入圍「社區金點獎」，代表社區志工長期付出獲肯定。

弘光科大團隊在梧棲下寮社區裝設風光能互補行路燈。（照片/弘光科技大學提供）

一起推動計畫的團隊成員說，5年前開始與社區志工接觸，5年後發現同樣一批人仍在默默的付出，一起參與學校的計畫，希望愈做愈好，「志工無私的付出與堅持，也讓推動計畫的團隊覺得很感動，社會各角落需要更多這種為永續發展無私付出的力量。」