面對高教少子女化的影響，111學年大學分發入學管道生源面臨大缺額，僅十一所頂大無缺額，情況之慘烈，台灣各大學校院幾乎沒有一所可以置身事外。全國高教不論公/私立學校皆須面對缺額問題，玄奘大學對於此次分科測驗分發入學管道所產生的164位缺額，亦將積極因應與檢討，勇於面對少子女化所帶來的挑戰。

玄奘大學招生策略向來的重點管道為個人申請與單獨招生（名額比例為全校招生名額70%）。截至目前，111學年全校學士班已錄取65％（不包括境外生）的學生，分別來自繁星、個人申請、單獨招生、四技二專統測及特殊選才等管道。值得一提，本校111學年碩士班及碩在職專班維持八成以上報到率；境外招生在疫情險峻中，相較去年成長三成，這些招生皆有斬獲，為學校拓廣多元生源，期達相較去年全校註冊率7成2提升的目標。

堅持永續經營是玄奘大學的理念，並且在高教中秉持公益之社會責任的定位極具意義，可說是高教清流之一。辦學以來，學校的財務健全，董事會每年挹注資金投入，濟弱扶貧提供弱勢學子求學及翻轉的機會，促進了社會流動。同時，每年補助弱勢學子見習，透過每個月工讀補助，讓學生安心就學；補助學生海外移動學習，為孩子出國圓夢。對於各方善款，校方全力挹注於學生培育、扶助弱勢，對於社會己任從未怠慢，未來也將肩負此責任。

面對高教艱困的挑戰，玄奘大學規模以小而美方式，積極開創財源，拓展海外學生來源，並發展學系特色，充實教學資源，鼓勵學生創新創業，以培育就業人才。

玄奘大學傳播學院大傳系及影劇系學生移地學習參加姊妹校美國紐約電影學院課程。(照片/玄奘大學提供)

國際餐旅暨管理學院餐旅系學生至韓國慶北專門大學進行料理研修移地教學。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學時尚設計學系課程多元，畢業展呈現出多樣化的設計元素。(照片/玄奘大學提供)

自立書軒為玄奘大學RFID智慧型無人圖書館，設置24小時自主學習區域，強化師生研討及學習輔導等多元學習場域。(照片/玄奘大學提供)