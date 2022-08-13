東海大學棒球場歷經三期工程整建，目前是全台非體育專業的大專院校中擁有最佳乙級賽事場地的大學。近期，東海更與台灣世界少棒聯盟協會簽訂產學合作案，將聯手打造東海成為國外球隊移地至台灣訓練的主要基地，並提供包含訓練站、住宿及健身需求等一站式服務的大平台，為國內大學創舉。

由台灣世界少棒聯盟協會主辦、東海大學協辦的「全國社區學生棒球大賽」，8/13日在東海大學第二教學區棒球場進行開幕典禮暨嘉年華園遊會，來自全國48支球隊將爭奪首屆的社區學生棒球大賽冠軍錦旗。教育部體育署參事葉丁鵬、台中市副市長陳子敬、台灣世界少棒聯盟協會理事長黃英華、東海大學副校長劉正等人皆出席參與。開幕典禮也特別邀請之前效力洛杉磯道奇隊的球星「小小郭-郭泓志」擔任特別來賓，分享自己青少年時期打球的趣事，並親自擔任現場趣味競賽的示範，為活動帶來高潮。

東海大學副校長劉正表示，棒球一直是相當熱門的運動，社區棒球更是基層棒球扎根的重要基礎，很榮幸東海大學能協辦全國社區棒球大賽。未來也希望能和台灣世界少棒聯盟協會資源共享、互惠互利，在學校綜合活動大樓落成後，打造東海成為更優質的體育園區。台灣世界少棒聯盟指出，社區棒球以快樂打棒球的精神以球會友，本次除了棒球嘉年華和園遊會外，另舉辦親子投準及全壘打大賽，除了推廣社區運動風氣，也藉此讓球隊間有更多的互動交流機會。

負責此次產學合作的東海大學體育室講師王士豪表示，未來與台灣世界少棒聯盟協會將以培訓東海學生作為種子教練為優先，並訓練學生行銷活動規劃之能力，以及接觸多元活動與工作經驗。另結合東海場地優勢，打造國外學校球隊移地訓練之首選基地，並共享世界少棒聯盟協會的Youtube轉播平台，聚焦觀眾流量，爭取更多全國性賽事在東海舉行。

東海大學副校長劉正出席全國社區學生棒球大賽。(照片/東海大學提供)