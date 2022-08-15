台北市百齡高中熱烈展開一場拳擊界的精采賽事，全國國、高中拳擊菁英選手集聚一堂，角逐男女拳王爭霸戰！台北區域性拳擊對抗賽主辦單位中華民國職業拳擊協會郭枝來理事長表示，國高中正是培育拳擊選手的精華期，身為拳擊人的使命感，期許以舉辦更多賽事的方式，累積及提升拳擊選手的實力，促使選手未來在國際競賽上更具競爭力。「111年台北區域性拳擊對抗賽」，比賽選手來自於全國各縣市10餘所拳擊基層訓練站的潛力選手，在激烈賽事中，每位選手使出渾身解數，全力以赴，最後選出國中、高中男女組各量級的金銀銅牌選手。

後疫情緩和，郭枝來理事長（右一）推動台北區域性拳擊對抗賽。左為中華民國職業拳擊協會顧問陳耀寬教授。(照片/陳耀寬提供)

郭枝來理事長一向對台灣拳擊選手的培育不遺餘力，秉持拳擊人的使命感，期望台灣拳擊選手能有更好、更具國際水準的訓練與資源。郭枝來表示，「疫情前每年都有舉辦國際賽事，讓國內選手有更多精進技能的機會，後因為疫情賽事停辦，影響了不少拳擊選手們在技能上砌磋精進的磨練機會。」近10年來，好不容易培育出四位奧運選手，透過每年舉辦拳擊國際賽事，給予台灣拳擊選手更好的磨練舞台及吸取經驗的機會，他強調這樣的比賽經驗，可以有效累積及提升選手的實力。

近來疫情已稍見緩和，為提升拳擊競技水平，接下來一週「全國菁英邀請賽」將登場，包括全國大學及社會人士的拳擊選手，同場較勁共襄盛舉，努力讓拳擊選手透過全國性的比賽，累積豐富的經驗及技術交流，促使未來在國際競賽上，讓我們的選手展現更堅強的實力與競爭力。