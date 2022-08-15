111學年度大學分發入學管道放榜，在少子化浪潮衝擊下，今年考生人數大減，招生名額遠高於報名人數，全國公私立大學招生嚴峻，皆受到極大的影響，計有51所學校缺額數大增，總缺額逾1.4萬。近年來在逆勢中穩健成長的南華大學，雖然分發入學也受到少子化海嘯波及，但在特殊選才、繁星推薦及獨招皆滿招；申請入學分發率達88%，排名全國第14名；另四技甄選也有達85%，就整體招生績效，預估111學年度大一新生註冊率可達91%，排名全國第25名。

南華大學校長林聰明表示，在少子化衝擊下，雖然各系分發入學人數受到影響，但建築與景觀學系在逆勢中脫穎而出，達到滿招的好成績，充分展現出該系深獲考生青睞。而在特殊選才、繁星推薦、申請入學以及四技甄選等招生管道，各系都有穩定的招生績效。近年熱門的特色系所包含運動與健康促進學士學位學程、視覺藝術與設計學系、民族音樂學系、建築與景觀學系、產品與室內設計學系等系，預估今年大一新生註冊率可達100%，綜合全校各系大一新生註冊率仍可維持九成以上的成績。

南華大學熱門系所產品與室內設計學系連年滿招，透過實務課程提升學生實務能力。(照片/南華大學提供)

林校長指出，除了持續實施獎優扶弱制度，學生在校四年以公立大學收費之外，亦提供海外學習獎勵及多項獎學金。在校期間學生能適性轉系，發掘、培養自我特殊能力。為提升學生的競爭力，更推動「跨領域課程」與「職場體驗或實習」，鼓勵學生發展多元專長。在跨領域學習方面，共開設22個跨領域學程，讓學生依興趣選課，養成多元就業能力。此外，也因應AI時代，大量開設元宇宙(Meta Universe)關鍵技術體驗課程，包含 VR (虛擬實境）、AR（擴充實境）、MR（混合實境）、AI (人工智能)、數位財金、綠色永續等，以培養未來產業的核心能力。

南華大學設置多功能數位學習中心「e學苑」，提供學生豐富的學習資源，提升競爭力。(照片/南華大學提供)

南華大學更致力於培育具備世界觀的國際人才，鼓勵學生參與海外學習。該校與全球220所大學建立姊妹校，互相提供國際交換學習機會；更可透過佛光山全球306個道場的資源，進行國際志工、海外實習活動。目前學生海外學習4大洲22國89校，可進行2+2雙學位、交換生、移地學習、海外實習、國際志工、海外學術發表，平均每10位學生中就有1人出國學習或參與國際性研討會與活動。學生入學及可依入學成績擁有海外學習獎勵金，憑入學後校內英檢測驗前40%成績，即可參與移地學習海外課程，申請亞洲1萬元、歐美2萬元之移地學習獎勵金。

南華大學校景─九品蓮華大道。(照片/南華大學提供)

此外，南華大學透過產學合作，引進產業能量，將課程融合專業知識與實務經驗，並推動實習或職場體驗，提升學生職場實務能力，目前已與520家企業簽訂產學合作協定，與超過938家機構簽訂實習合作，提供學生多元的職場體驗，累積實務經驗，與職場無縫接軌。畢業生就業率達95.42%，雇主滿意度達89.39%。1111人力銀行「2022企業最愛大學評比」，南華大學再度榮登雲嘉南地區私立大學第一。