第62屆全國中小學科學展覽會得獎名單出爐，新北市成為最大贏家，共獲43個大會獎項，得獎數為全國最多，其中包含高達2件第一名、2件第二名、10件第三名的亮眼成績，教育部認為，舉辦科展可以使孩子從小就培養研究實作的熱忱，讓他們能運用科學的力量來改變世界，鼓勵學子可以多主動參與。

新北市今年共計552件作品參加市賽，經過激烈的競賽後，選拔出56件特優國展作品代表新北市參加第62屆全國科展，共計2件第一名、2件第二名、10件第三名、12件佳作、4件探究精神獎、2件團隊合作獎、5件鄉土教材獎及6件特別獎，其中土城國中勇奪全國第1名及國中組學校團體獎第3名，成績可圈可點。

土城國中今年共計3件作品進入全國科展，更一舉拿下學校團體獎第3名及財團法人TDK文教基金會-TDK獎。生活與應用科學(二)科作品「識時務者為『菌』傑－探討紅茶菇生長環境與應用價值」榮獲第1名。作者張振毅和李咏栩同學表示，做科展時曾經因為太疲累而有過放棄的念頭，但是老師、父母的鼓勵及同學的包容是支撐著我們繼續向前方邁進的動力，十分感謝指導老師不厭其煩地與我們討論報告的細節與原理，也謝謝同組的隊員，盡心盡力地完成每一個實驗和報告，才能得到這份殊榮。

新北高中工程學(一)科作品「自製通訊無人機傳輸求助系統」勇奪全國第1名及特別獎-微軟少年英雄獎。作品發展全自動求救系統，結合GPS及基地台定位，方便搜救者尋找受困地點。作者林家安、林琬庭同學表示，在科展路上，我們必須絞盡腦汁克服很多的困難，非常感謝老師嚴厲的要求，讓我們收穫滿滿，也感謝培訓教授的引導，讓熬夜準備更有效率，過程雖然辛苦但萬分值得。

新北高中工程學(一)科作品「自製通訊無人機傳輸求助系統」勇奪全國第1名及特別獎及微軟少年英雄獎。(照片/新北市政府教育局提供)

永和國中的2件作品-物理科「一擺未平，一擺又起—變態耦合擺拍擺動之研究」、生活與應用科學(一)科作品「以新建構之卷積神經網路對腦部核磁共振影像執行多發性硬化症之判讀」都榮獲第3名。指導老師鍾兆晉校長及陳敏華老師表示，帶領學生科學探究的歷程是師生互動的疊加態，而探究的結果更是內在自我成長的原動力，謝謝評審對於作品的青睞，感激永和國中老師一同呵護孩子們想玩科學的初心。

永和國中物理科「一擺未平，一擺又起—變態耦合擺拍擺動之研究」作品榮獲第三名。(照片/新北市政府教育局提供)

永和國中鍾兆晉校長指導生活與應用科學科。(照片/新北市政府教育局提供)

參展學校中，康橋高中得獎數為5件，為新北市得獎件數最多的學校，新北市地球科學科(高中組稱為地球與行星科學科)3件作品、環境學科2件作品全部得獎。正義國小參加國展的2件作品皆得獎。此外，新北市共有10位教師獲得優良指導教師獎，其中及人國小校長張政義更是唯一獲得25年優良指導老師獎的得獎者。

教育局指出，新北市在歷屆全國科展中是獲獎數最多的常勝軍，對於全市的科普教育將持續向下扎根與深化，藉由舉辦科展讓更多師生參與科學，使研究實作的動力與熱情持續開花結果，讓孩子體會到科展好玩之處的同時，更可以在運用科學力量改變未來，期待往後更多學生加入科學研究的行列。