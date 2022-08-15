108課綱首屆大學分科測驗放榜，薇閣高中表現亮眼，共6人錄取臺灣大學醫學系，4人錄取陽明交大醫學系，陳逸、余宣辰、李德威、王璿徹、陳仲廉、陳致安6人進入第一志願的臺大醫學系；陳泰延、楊荃、陳柏睿、黃浩禎4人進入陽明交大醫學系，另臺大資工系6人，臺大法律系9人，臺大財金系8人，臺大工商管理系4人，錄取台灣大學各校系共94人，占比冠全國。

其中陳逸同學以榜首，總分300分的優異成績錄取臺大醫學系，導師曾麗蓉表示，他是一位極為暖心、熱於付出的好夥伴。陳逸同時也期望自己能成為沉著而值得信賴的溫柔醫生；余宣辰同學以總分299分全國榜眼的優異成績同樣錄取臺大醫學系，他期許自己成研究型醫師，應用理工科目所學創新醫學，成跨領域整合人才；王冠傑同學錄取臺大法律系，他表示，非常開心9位同學一起在臺大法律系再續緣，對此導師曾冠喆表示，很感動這些分科測驗戰士們能堅持往目標科系努力，最終換取如今成果豐碩。

薇閣高中111年錄取臺大醫學系學生與導師合影。（照片/薇閣高中提供）

除了大學升學的優異成績外，薇閣高中也是國際奧林匹亞競賽常勝軍，為國爭光。連子力同學榮獲2022國際語言學奧林匹亞世界銀牌獎，錄取臺大電機系，連子力具備良好的邏輯思維，與他熱愛的物理及資訊是相輔相成的。王詠晴同學榮獲2022國際經濟奧林匹亞世界銅牌獎，王詠晴對經濟領域饒富興趣，未來期望能錄取美國賓州大學華頓商學院。薛如桓同學榮獲2022國際地理奧林匹亞世界銀牌獎，錄取臺大大氣科學系，薛如桓表示，地理知識能力是基本，具備對社會議題的思辨力才是了解世事地理人應有的素養。