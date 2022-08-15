我國參加2022年第34屆國際資訊奧林匹亞競賽，8月14日自印尼傳來捷報，在88個地區及國家、349名學生參賽中，我國4名代表參賽學生總計獲得2金2銀，國際排名與南韓並列第4。我國代表隊2位金牌獲獎者為來自國立新竹科學園區實驗高級中等學校學生劉恩溢（個人排名第19名）及國立臺灣師範大學附屬高級中學學生侯欣緯（個人排名第29名）；2位銀牌獲獎者皆來自臺北市立建國高級中學學生劉澈（個人排名第49名）及賴昭勳（個人排名第80名），表現優異。

受到疫情影響，本屆國際資訊奧林匹亞競賽採線上及實體並行方式辦理，有70個隊伍抵達印尼參加，18個現場賽隊伍以線上方式參賽。今年度我國參與國際資訊奧林匹亞參賽計畫由國內大學10多位教授、學者組成輔導團隊，負責本年度選、培訓工作，3,867名學生歷經海選、初選、複選及決選等4階段，最終選出4名學生代表我國參加國際競賽。代表團由國立臺灣師範大學副校長李忠謀擔任團長及隊長、臺師大副教授王弘倫擔任副隊長，並由陽明交通大學教授蔡錫鈞及前國手黃上恩博士協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，代表團於8月6日出發前往印尼參賽，競賽活動於當地時間14日下午6時（臺灣時間為下午7時）舉行閉幕暨頒獎典禮，並預訂於15日返國。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。國教署表示，本競賽明年將在匈牙利舉行，我國將持續選訓優秀學生參與競賽，以促進國際交流並爭取榮譽，也為國家培育更多國際資訊人才。

1994年起參加國際資訊奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計榮獲24金、58銀、27銅。本次代表我國參賽的4名高中學生獲獎情形及個別介紹如下：

學生姓名 就讀學校 年級 獎牌 個人排名

劉恩溢 國立新竹科學園區實驗高級中等學校 三 金牌 19

侯欣緯 國立臺灣師範大學附屬高級中學 三 金牌 29

侯欣緯。(照片/臺灣師範大學提供)

劉澈 臺北市立建國高級中學 一 銀牌 49

劉澈。(照片/建國高中提供)

賴昭勳 臺北市立建國高級中學 三 銀牌 80

獲獎學生侯欣緯表示：上國中前就開始自學程式設計，並且在國中接觸到程式競賽，我從小就喜歡思考各種問題，因此對於競賽很感興趣。國三時參加了 NPSC，本來只是抱著試試看的心態，卻意外地獲得了第五名，讓我發現自己在這方面的潛力，並且開始有了成為資奧國手的夢想。上高中後，參加了很多比賽，也參加了各個程式競賽的營隊，認識了很多同樣喜愛程式競賽的朋友，和朋友切磋與一同練習，讓我的實力成長快速。除了參加競賽外，也很喜歡教學，在高一時就擔任學校培訓的講師，後來也多次負責學校的培訓活動，並在社團中擔任負責教學的學術長。上高三後，我還跟一些同學在學校舉辦程式競賽的讀書會。教學不僅能將比賽的經驗與技巧傳授給其他人，也使我必須對各項知識有更透徹的暸解，讓我的實力更加紮實。很幸運地獲得了資奧國手的資格，也帶回了不錯的成績。這一年間，我比起以前有更多時間投注在程式競賽上，實力也有進步，今年才能有好的成績。

就讀竹科實驗中學雙語部獲獎學生劉恩溢表示：在追求奧林匹亞同時還要保持在校成績、使我感覺高中生涯處於「蠟燭兩頭燒」似的嚴苛狀態可能其實是一個令我因禍得福的"blessing in disguise."正因為有雙語部這個系統，我在校能不僅有機會活用兩個語言，還可以接觸到許多不同的科目--高中數學以外我最喜歡的科目還有包含世界歷史和英文文學與現代詩。也因為學校嚴格的出席與補考規定，我能夠和兩群不同的朋友相處，而且有機會將從奧匹吸收的許多知識引入教室，很榮幸的在今年的畢業典禮領到了市長獎。感謝父母，及不停支持我們資訊社的蔡主任，教我各種怪知識的朋友，和台灣奧匹舉辦團體。