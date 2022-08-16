弘光科技大學社會責任辦公室今年承接臺中市梧棲區三民好宅社會服務站，規劃多元化的自治性活動，並在頂樓設溫室讓住民種菜食當季，減少食物里程。這星期舉辦義剪，由美髮造型設計系10多位師生到場剪髮、頭皮紓壓、按摩，不少住戶前來讓師生服務，社區社會服務站搖身變成美容院。住戶說，「學生的手法技巧很棒，希望他們有機會再來義剪。」

弘光大學社會責任辦公室主任閔宇經表示，學校在今年三月進駐三民社區好宅社會服務站，提供社區居民各種自治性活動，每個月固定舉辦相關活動，頂樓更設有觀海溫室，架高式菜圃設計方便住民種菜，也定期舉辦手做活動，讓住戶拉近彼此距離，增進社區對外互動連結。

弘光科大美髮系學生到梧棲三民好宅義剪。(照片/弘光科技大學提供)

閔宇經指出，美髮系「弘髮少年」每年暑假舉辦環台義剪，受疫情影響，致使許多服務單位、偏鄉社區行程難以安排，剛好學校承接三民好宅，因此規劃美髮系師生就近替住戶服務。15日一大早，美髮系助理教授馬惠君帶領10位大一、大二學生，帶著美髮、紓壓工具，到社區內為住戶服務。

社區內的福氣協會的學員，用兩首歌活潑的歌曲和美髮系學生一起互動帶動唱，為活動炒熱氣氛，接著才進行義剪。有住戶事先看到活動訊息，提早網路報名，一早便到現場按摩、剪髮，也有不少住戶路過看到學生義剪，當場報名，排隊等著讓學生義剪。

10位學生分成三組，為住戶義剪，兩個小時服務至少超過50個人，幾乎沒停過。學生康巧又說，很開心可以用自己所學的技術，回饋社會，尤其住戶事後露出笑容跟她說：「謝謝！」當下便覺得一切都很值得；另一位學生林家玟說，之前只有單純的義剪服務，這次加入頭皮按摩、紓壓，運用這些新學到的技術服務民眾，也提前學習如何服務顧客。

美髮系「弘髮少年」每年暑假舉辦環台義剪，由美髮造型設計系10多位師生到場剪髮、頭皮紓壓、按摩，不少住戶前來讓師生服務。(照片/弘光科技大學提供)

第一個到場的陳姓住戶說，在社區公告欄看到訊息，因此很早便報名，「學生很親切，過程中不斷詢問哪邊需要再調整髮型，技術很好，完全不輸專業的設計師。」另一位劉姓住戶說，學生的技術很到位，剪髮剪下去，每一刀相當俐落，很滿意學生剪的造型，希望有機會學生可以再到社區服務。