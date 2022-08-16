國立臺南大學於8月12至14日舉辦校外與教學活動，參觀與訪談澎湖地方廟宇門神彩繪及石滬建造技術之保存者，以推廣「地方學，學地方」在地深耕精神，增進臺南學及地方文化的研究交流，讓參與師生從「國寶級」的師傅們身上學習文化精神、匠人精神，更能體會到在地文化對民間深入的影響。

澎湖當地廟宇門神彩繪之技術保存者黃友謙師傅，如今已九旬開外。黃師傅的作品大多數集中在澎湖地區，師生實地考察與採錄黃師傅精彩豐富的作品，看到黃師傅從青年時代一路走來累積的深厚功力與純熟技術，直到現在九旬高齡依然可以運筆如有神，揮灑出一片絢麗的色彩，讓參與師生十分佩服。

傳統石滬利用現有地形與材料，使漲退潮之間的地利之便，運用石滬撈取潮間帶的漁獲。南大師生實地參觀有「石滬的故鄉」美稱的白沙鄉吉貝嶼，感受先民的智慧結晶，了解前人如何利用大自然的巧奪天工，然而這門技術也因為現代科技的進步而受到衝擊以至於有失傳的危機，因此，當地有志青年也群起發動保存傳統技術的風潮。本次參訪師生也訪談石滬建造與修護技術傳人，現年72歲的謝銘受師父，謝師傅曾經率隊整修七美雙心石滬，希望可以透過本次訪談與講解，重新看見這一門傳統技術在過去、現在、未來三者之間會產生的變化。

南大師生參訪石滬建造與修護。（照片/國立臺南大學提供）

安排本次校外教學活動的戴文鋒教授表示，傳統技術需要社會大眾認知到傳統技術保存的重要性與傳承的急迫性，南大人文學院近年透過實地考察、傳統工藝技術保存與文化技術保存者的採訪及影片錄製，希望可以將保存在地傳統技藝者介紹給社會大眾玉，讓傳統技術可以永續傳承並有嶄新的發展。