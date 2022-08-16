為改善我國學童近視問題，教育部國民及學前教育署持續推動「學童視力保健計畫」，100至110學年度國小學童平均視力不良率從50.01%下降到45.23%，為鼓勵國民中小學積極推動視力保健及學童近視防治之宣導，發展各校視力保健計畫執行特色，使視力保健宣導重點能真正落實於校園，辦理「110學年度視力保健績優學校遴選」共計10所學校獲獎。特優學校為：新北市興穀國小、嘉義縣和睦國小、嘉義縣中埔國小；優等學校為：新竹市竹蓮國小、連江縣介壽國中小、金門縣金鼎國小；而新竹市西門國小、嘉義市林森國小、臺南市子龍國小、屏東縣僑智國小為優良學校。

國教署說明，獲獎學校積極落實「下課教室淨空、天天戶外120、近距離用眼30分鐘休息10分鐘」等策略，鼓勵學童走路上下學、增加戶外活動及至戶外上課之次數，利用每日下課時間規劃多項活動，達到天天戶外活動120分鐘；提倡視力保健標語「中斷近距離用眼」、「落實近距離用眼30分鐘休息10分鐘」，並規劃班級健康生活守則及建立獎勵制度，鼓勵學童實踐正確用眼護眼的健康行為，並融入以生活技能素養導向的視力保健教學活動，讓學生在日常生活中運用，預防近視發生，共同創造保護學童視力保健的有利環境與氛圍。

嘉義中埔國小營照浸潤式健康廊道。(照片/中埔國小提供)

疫情下，善用數位學習輔助教學，透過使用載具時間的控管，提醒學童落實近距離用眼30分鐘休息10分鐘的正確用眼習慣，家長亦可多加利用教育部網路守護天使、Google Family Link、視力存摺APP、3010健康護眼APP等軟體，來提醒學童用眼時間，一起遠離「惡視力」。