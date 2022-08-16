為了能協助更多弱勢家庭，讓學童過好日子，享受幸福。花王(台灣)(以下簡稱花王)即日起加入好日子愛心大平台，成為支持實現學童月經平權的企業，納入脆弱家庭服務網絡，讓新北市的孩子幸福更加加分。

市長侯友宜表示，為讓需要支援的扶助者真正受到援助，新北市建置好日子愛心大平台讓善心人士與企業提供愛心，也讓需要支援扶助的市民與孩子能夠得到資源與幫助。自108年6月至今已募集市值超過新臺幣38億795萬1,961元的物資及善款，超過3,472萬人次受益。

另外，考量生理用品是女性必需品，且對弱勢家庭是一筆大開銷，為讓社會大眾更加重視女性健康與權益，新北市從去年(110年)開始推動「月經平權」，結合民間及企業資源將生理用品發送新北市弱勢婦女及境內299所學校弱勢學生，讓「月事變好事」。為了不讓學生因家庭經濟困難，而無法負擔或取得足夠生理用品，進而影響身心健康，即日起新北市、花王與學校產官學攜手合作，將生理用品送到57所偏遠學校，從學生的需求提供最到位、最有效益的協助，讓新北市成為最呵護女孩的城市。

新北市市長侯友宜(左)與花王(台灣) 董事長大熊康生(右)攜手合作。 (照片/新北市政府提供)

花王(台灣)董事長大熊康生表示，雖然是外商公司，但已經在台深耕58年，長年致力於衛教相關活動，而總公司就位在新北市，這也是這次合作的一個重要的契機與緣分。未來花王將長期捐贈偏遠學校生理用品及到校協同衛教宣導，以教育扎根的方式，透過多元的教育推廣關心環境與社會，讓美麗與潔淨展現。

產官學合作，期望從教育的扎根下，落實月經平權，保障學生們的健康。(照片/新北市政府提供)

八里國中擔任本方案的中心學校，定期統計並回報57所學校需求及學生取用情形，協助安排花王入校協同衛教及性平宣導。花王加入好日子愛心大平台，提供弱勢學生急難、急用生理用品，學校作為57所學校中心學校，將全力配合宣導及協助配套作業，共同實現月經平權，保障學生身心健康。

發展月經教育懶人包，提供各級學校進行校園宣導，並引進花王宣導講師入校協同進行衛生教育及性平教育。(照片/新北市政府提供)

教育局表示，今日起，新北市就讀57所偏遠國中小及高中職學生，家遇急難或有急用學生，可至學校健康中心領取月亮包，包括2包日用型、1包夜用型及1包護墊，市價298元，並由學校關懷輔導，視情況通報新北市（高風險家庭管理中心）提供後續協助。教育局也發展月經教育懶人包，提供各級學校進行校園宣導，並引進花王宣導講師入校協同進行衛生教育及性平教育，共同營造尊重、平等的友善校園。