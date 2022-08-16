國立臺南大學資訊工程系及知識應用暨網路服務研究中心李健興教授團隊執行科技部計畫，自2016年起與教育系洪碧霞教授團隊共同合作研發中小學生 IRT適性學習平台，並自2017年開始參與科技部數位經濟AI分項三年計畫 ，邀請日本、加拿大、義大利等國的教授團隊，以及臺灣廠商哈瑪星科技、心統科技等共同研發CI&AI-FML智慧機器人及學習工具核心技術，在國家高速網路中心的協助下，長期深耕臺南市與高雄市中小學智慧計算體驗學習並進行場域驗證，成果獲得國際電機電子工程師學會IEEE的肯定。

南大團隊執行科技部計畫研發成果應用於教育學習領域，並長期推動CI&AI-FML中小學生學習體驗績效，於今年5月獲得IEEE智慧計算學會CIS教育委員會正式提名，並獲美國、加拿大、日本及本國的教授連署推薦，經IEEE教育委員會審查通過，在今年7月榮獲2022年國際電機電子工程師學會 IEEE大學前教育功勳成就獎（Pre-University Education Meritorious Achievement Award），受邀於今年11月在加拿大溫哥華正式授獎，肯定臺灣團隊持續貢獻於推動中小學學生學習計算與人工智慧。

南大參與2022年於義大利IEEE國際會議中發表，學生表現優異，深受國際專家學者高度肯定。(照片/台南大學提供)

南大李健興教授特別感謝南大校友劉吉雄董事長及國立中山大學楊弘敦教授長期支持南大團隊在中小學智慧計算生活應用學習體驗教育課程，包括臺南市歸南國小、仁德國小、仁德國中、歸仁國中的AI-FML及英語人機共學、高雄市東光國小AI-FML人機共學與左營高中人工智慧多元選修等課程，以及雲林縣飛沙國中英語人機共學等。臺灣學生學習成果在2020年於英國、2021年於盧森堡及2022年於義大利IEEE國際會議中發表，學生表現優異，深受國際專家學者高度肯定。預計明年舉辦的韓國FUZZ-IEEE及美國IEEE CEC國際會議，也邀請臺灣學生進行學習成果分享。

南大表示，國際電機電子工程師學會IEEE大學前教育功勳成就獎於2001年開始頒發，此次獲獎為臺灣團隊首度獲得這一個獎項，深感榮幸。南大將持續善盡大學社會責任，協助中小學學生學習體驗計算與人工智慧生活應用新興科技，並將臺灣經驗分享到其他國家中小學學生學習場域。