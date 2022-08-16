因疫情衝擊，教育部體育署發放500元動滋券、200元加碼動滋券及1,000元動滋健身券，協助運動產業的振興，這些動滋券將於本8/31日到期，近期運動產業業者紛推優惠措施吸客，體育署呼籲，中籤民眾可把握最後機會進行消費，為運動產業的振興盡一份心力。

體育署配合振興五倍券政策，發放200萬份面額500元動滋券。為鼓勵民眾儘早抵用， 4月底續推出「抵用完畢，加碼兩百」方案，民眾只要5月底抵用完畢，即可獲得200元加碼動滋券。另為協助受3劑令影響之健身場館業者，再於今年7月推出加碼30萬份面額1,000元的動滋健身券，亦將於8/31日抵用截止。

體育署表示，截至8月15日止，動滋券領券率79.76%，使用率56.01%，健身券領券率42.74%，使用率37.33%。運動核心產業兩大類別消費抵用占比為「做運動」類別占86.6%及「看比賽」業別占13.4%，以運動場館業占53.54%、運動休閒教育服務業占26.16%為最大宗。縣市抵用金額占比則以臺北市占23.47%、臺中市占20.23%為最多數，其次則分別為新北市占13.17%、高雄市占12.82%，體育署補充，縣市政府亦可鼓勵在地業者提出加碼優惠方案，把握最後商機。

搶搭動滋券、動滋健身券商機，合作店家推出各項加碼優惠方案，如有游泳池場館業者推出憑動滋券入場3人同行第3人免費、賽車場館業者推出使用動滋券送百元抵用券方案，除此之外，健身場館業者也積極祭出健身券專屬優惠，相關優惠資訊可上「動滋券」及「動滋健身券」網頁查詢或逕洽各業者。

體育暑也提醒中籤民眾，可上「動滋券」及「動滋健身券」網頁，查詢可收受動滋券、動滋健身券合作店家進行消費抵用。(照片/教育部體育署提供)

體育署提醒中籤民眾，可上「動滋券」及「動滋健身券」網頁，查詢可收受動滋券、動滋健身券合作店家進行消費抵用。動滋券、動滋健身券為電子錢包，可分次折抵，中籤民眾至「動滋券」及「動滋健身券」網頁領券後，即可持動滋券及健身券QR Code臨櫃消費抵用，亦可採線上抵用方式，至相關售票平台購買職棒賽事票券、報名路跑活動等，抵用期限至今年8月31日24時止。體育署提醒中籤民眾把握最後機會於期限內抵用完畢，既可以協助運動產業振興，也兼顧身心健康。