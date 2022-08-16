龍華科技大學林如貞行政副校長日前赴泰並與泰國高中聯盟7所學校於共同簽署MOU合作備忘錄，攜手培育泰籍華裔高中畢業學子赴臺灣進行僑務委員會委託龍華科大開辦的「二年制副學士學位班海外青年技術訓練班」就讀，學習專業技能和海外工作經驗，並提升臺灣、泰國雙邊教育交流及產業人才培育碩果。

龍華科大攜手泰國高中聯盟7所學校，樹立跨區域學術合作新模式。(照片/龍華科大提供)

泰國的聯盟學校於2020年6月9日成立中國研究中心，目的是發展及推廣中文教育、促進海外華僑與海峽兩岸的學術文化交流、這得到了泰國華僑朝聖大學、朱拉隆功大學等高等學府的積極支持與配合。此次龍華科大與泰國高中聯盟7所學校MOU簽署儀式，邀請駐泰國台北經濟文化辦事處教育組歐陽彥恆組長、泰國台商聯合總會郭修敏總會長及聯盟學校教師們共同觀禮見證。

龍華科大積極臺泰教育交流，培育優質實務人才。(照片/龍華科大提供)

聯盟學校校長表示，很高興有機會和龍華科大簽合作備忘錄，以共創未來臺泰技職教育合作新契機。林如貞副校長為加強招收泰國僑外生計畫，日前專程赴泰國拜會泰國當地著名技職學府及多家僑校，並在曼谷高中聯盟學校辦理招生說明會，以推廣海青班2年制副學士學位進行招生宣傳，本次與泰國高中聯盟7所學校簽訂MOU合作，收穫豐碩。

林如貞副校長赴泰拓展海外教育，強化各項交流。(照片/龍華科大提供)

林如貞副校長致詞表示，能和聯盟學校簽約，泰國臺商總會是幕後最大功臣，在參訪聯盟學校過程中，對於高素質師生及新穎完善實驗室教學設施印象深刻，相信學校的華裔泰國學生非常適合申請龍華科大開設的二年制副學士學位海青班，銜接工程學院的特色專業課程，這不僅能幫助學生獲得出國機會開拓眼界，提升學生中文能力與專業知識的培訓，畢業後更有職場競爭力。

林副校長赴泰學校，受到學子熱情歡迎。

龍華科大目前設有工程學院、管理學院及人文暨設計學院共三個學院、十四系及九碩士班，目前在學人數約有12,000人，境外生多達1300名，其中逾9成是東南亞國家學生。此次泰國行程期待吸引泰國優秀學子赴臺就學，讓龍華科大培育更多優質實務人才。